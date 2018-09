I weekenden modtog et ægtepar fra Hvidovre en glædelig overraskelse, da de fik en e-mail fra Danske Spil. De havde vundet en million kroner.

»Jeg studsede ved, at der var så mange nuller i den e-mail. Og jeg viste den til min kone med et: 'Hvad i alverden er det her'. Hun troede heller ikke på, at det var sandt, så vi måtte lige ringe ind til Danske Spil og høre, om den var god nok. De sagde jo altså, at det var os, der havde vundet,« siger ægteparret til Danske Spil.

Parret i 50'erne har spillet Lotto igennem de sidste fem-seks år. De spiller 10 rækker, der er en kombination af lykketal og fødselsdage i familien.

Dog var det ikke på grund af de rigtige tal, men på lodtrækning, at ægteparret blev en million skattefrie Lotto-kroner rigere.

»Det er jo helt vildt, at man vinder en million uden at have tallene rigtige. Jeg går sgu stadig og griner lidt ved tanken om, at det er sket,« siger ægtemanden.

Parret har kun fortalt om gevinsten til deres børn og går og overvejer, hvem der ellers skal have besked.

»Vi fortæller det nok til den nærmeste familie, men vi er lidt usikre på, om hele vennekredsen skal vide det. Man ved jo aldrig, om de så forventer, at vi skal betale alt, hvis vi går ud.«

Parret vil nu invitere deres børn på en god restaurant og overvejer at købe en ny bil.