En heldig kvinde kunne for nogle uger siden skrive sig ind i Lottos millionærklub - med nul rigtige.

De mange penge vandt hun nemlig gennem Lottos Millionærgaranti. Og pengene faldt på et tørt sted for vinderen, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse. Kvinden, der er fra Fyn, er i 50'erne og førtidspensionist, har ikke haft det nemt på det seneste.

»Jeg har mistet to søskende til kræft, og det har været en lang og opslidende proces. Senest brækkede jeg benet, da jeg faldt over en af mine katte,« siger hun.

Grundet det brækkede ben kunne hun ikke gå ned i kiosken og tjekke kuponen.

»Jeg ringede ind til Danske Spil og oplyste et meget langt nummer på kuponen. Han vendte tilbage efter et par minutter med beskeden om, at jeg var blevet millionær. Så begyndte jeg bare at tude,« siger hun og fortæller, at hun 'ikke sov i otte dage efter'.

Det er gevinsten blevet brugt på

Indtil videre har hun brugt gevinsten til at hjælpe sin bror med et indskud til et hus, ligesom hendes datter har fået nogle penge.

»Desuden har en god veninde, som heller ikke har så meget, fået fornyet sin sommergarderobe. Men jeg endte da også med at købe en ny sofa og telefon til mig selv. Og så har jeg købt et 14 karat guld armbånd. Noget jeg aldrig i mit liv troede, jeg skulle få råd til. Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg ser på min arm, hvor det glimter.«

Pengene giver også kvinden mulighed for at flytte tættere på sin datter, bror og far, der bor i Odense.

»Jeg havde jo sagt til min far, at han kunne få, lige hvad han ville. Og i går ringede han og sagde, at han havde fundet en brugt elevationsseng til 1.500 kroner på Gul og Gratis. Jeg sagde: 'Jamen far, du skal da ikke have en brugt seng. Du skal da have en ny'. Men han mente ikke, at jeg skulle bruge så mange på en gammel mand som ham. Men det er heldigvis mit dankort, der bestemmer,« siger hun med et grin.