»Det gode er, at jeg jo er nødt til at holde mig i live. Jeg skal sgu ikke dø nu, hvor jeg pludselig er kommet til penge igen.«

Siden det har været muligt at spille Lotto herhjemme, har en mand i 80'erne fra Københavns Kommune spillet med. Og nu har han endelig ramt syv rigtige.

15.006.150 kroner er derfor snart på vej ind på hans konto. Det fortæller manden, der ønsker at være anonym, til Danske Spil.

I mere end 30 år har manden spillet Lotto, og i flere år har han haft de samme rækker.

Da han om søndagen tjekkede avisen for at se, om han havde ramt nogle af tallene rigtigt, så flere af dem bekendte ud.

»Og da det gik op for mig, at der var syv rigtige, gippede det da lige i kroppen på mig. Normalt ville jeg have fejret sådan noget med en kop kaffe, en cigar og en lille en. Men jeg holdt op med at ryge for nogle år siden, og jeg drikker heller ikke så meget. Man skal jo passe på helbredet,« fortæller han muntert.

Til Danske Spil forklarer han, at han for år tilbage også prøvede at have mange penge mellem hænderne. Men han har - indtil han vandt den store gevinst - levet af sin beskedne folkepension.

Dog ville han ønske, at han havde vundet gevinsten, da han var yngre:

»Jeg ville da lyve, hvis ikke jeg ville ønske, at jeg havde været 30 år nu - og ikke over 80. Det havde nok været lidt sjovere. Det er nok også derfor, jeg ikke er brudt ud i jubel og store armbevægelser. Det er bare en lidt underlig fornemmelse. Men selvfølgelig er jeg glad. Nu skal jeg bare lige se dem på kontoen, før jeg er helt overbevist om, at jeg har vundet,« fortæller han.

Til daglig er den aldrende mand fortsat aktiv - og han arbejder blandt andet som frivillig på et plejehjem. Det har coronavirussen dog sat en midlertidig stopper for. Derfor har han nu god tid hjemme i sin lejlighed til at finde ud af, hvad han vil bruge de mange penge på.

Egentlig ville han gerne have fejret gevinsten med en frokost på Hotel d'Angleterre i København, men da han kom hen til hotellet, måtte han konstatere, at der var lukket:

»Jeg står på spring, når de åbner igen. Det gode er, at jeg jo er nødt til at holde mig i live. Jeg skal sgu ikke dø nu, hvor jeg pludselig er kommet til penge igen,« forklarer han.

Indtil videre har han holdt sin nye status som mangemillionær fuldkommen hemmelig.

»Jeg har mødt mange slags mennesker gennem livet og har erfaret, at penge i mange tilfælde kan gøre folk mærkelige, misundelige og grådige. Det gider jeg ikke at have med at gøre. Jeg vil kunne sove roligt om natten,« fortæller manden til Danske Spil.

Selvom han endnu ikke helt ved, hvad pengene skal bruges til, overvejer han blandt andet at anskaffe sig 'en ny dyt', hvis han kan få fornyet sit kørekort.

Derudover overvejer han at give nogle af pengene til velgørende formål som Læger uden Grænser.