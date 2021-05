Alt med måde. Sådan reagerede en mand i 50erne fra Thy, da han fandt ud, at han var blevet mangemillionær.

»Vi skal bare have kødfri i aften, så bøffen må vente til i morgen,« siger han.

Først mandag opdagede han, at han havde ramt plet i lørdagens Lotto-trækning. Det gav et gevinst på 10 millioner kroner.

Det skete, efter at han uge efter uge, måned efter måned, år efter år har spillet på de samme 10 rækker, hvor den med tallene 2, 9, 18, 19, 21, 24 og 32 endelig gav et perfekt match.

»Jeg har spillet samme kupon i 30 år, lige siden Lotto startede. Så er er jo dejligt at den endelig gav pote,« siger vinderen:

»Jeg så bare lige Lottotallene tilfældigt i avisen og synes, at der var der nogen af dem jeg kunne genkende. Så måtte jeg jo lige ind og tjekke. Og da jeg så så det, måtte jeg jo lige sætte mig ned og tænke tingene igennem.«

Og hvad skal pengene så bruges til?

Jo, manden i 50erne fra Thy har længe drømt om en tidlig pension, og det er nu blevet mere realistisk.

»Og så kunne jeg da godt tænke mig en lidt federe bil og så skal huset også fikses lidt op. Det skaber jo noget ro økonomisk, som jo er det man altid har drømt om,« siger han:

»Så har jeg jo også et par knægte, der skal have lidt også. Den ene har jeg fortalt det til, og han blev meget glad. Den anden studerer, så han ved det ikke endnu, men han har jo nok noget studiegæld og sådan, der skal betales ud.«

Og selv om der endelig var milliongevinst på en af rækkerne, har thyboen ikke tænkt sig at stoppe med at spille Lotto, for det kunne jo være, at han ramte plet igen på en af de øvrige rækker.

»Jeg bliver ved med at spille, der er jo ni rækker endnu.«