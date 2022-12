Lyt til artiklen

Julen kom tidligt i år for en mand, der ved en fejl vandt en million kroner i Lotto.

»Hvad vil du gøre, hvis du vandt i Lotto?«

Netop den snak havde to venner på Vestsjælland, fordi den ene gik efter at vinde en halv milliard i Eurojackpot. Med tanken om et problemfrit og økonomisk uafhængigt liv gik den anden mand i kiosken for at spille med på den halve milliard.

Problemet var bare, at manden købte en lottokupon, hvor beløbene er noget mindre, fordi han simpelthen ikke har forstand på det.

Det skriver Danske Spil A/S i en pressemeddelelse.

»Da jeg kommer hjem, kigger min bedre halvdel på kuponerne og siger ’ej, det der er ikke Eurojackpot, du har da heller ikke forstand på at købe en ordentlig kupon!’« forklarer manden med et grin

Det skulle dog vise sig at være en genial fejl, som hans bedre halvdel nok senere vil hylde ham for at have begået.

»Det korte af det lange er så, at jeg efter en uges tid går ind i kiosken igen for at få tjekket kuponerne, og på den ene er der en gevinst på over 1.000 kroner, men i kiosken kan de ikke oplyse, hvor meget den er på! Jeg ved jo ikke om det er 10.000 eller 20.000 kroner … men så kommer jeg hjem og logger ind på min pc, og så kan jeg godt se, at der lige er et par nuller mere bagved« fortæller manden

Med rent held i sprøjten er hans kupon blevet udtrukket som den ene af de to ugentlige vindere af Milionærgarantien.

Det var ikke en halv milliard, mon ikke der også er råd til en lille trøstegave til mandens ven, der er skyld i, at manden overhovedet gik i kiosken.

»Ja, det kan da godt være, at jeg skulle finde på noget at give ham. Jeg har jo ikke forstand på det, men … ha! … jeg tror, at jeg vil give ham en Lotto-kupon« siger manden med et grin.