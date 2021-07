Forsikringsselskaber bliver bestormet med henvendelser fra danskere, der har haft vandskade efter skybrud og kraftig regn.

I mandags gik 50-årige Tage Damgård Jensen fra Fole rundt ude i sit værksted og rodede med sin gamle Skoda Felicia. Intetanende om den katastrofe, der stod for døren.

Midt på eftermiddagen begyndte det at regne voldsomt over den sydjyske by, og pludselig begyndte vandet at trænge ind under Tages garageport.

»Der gik få minutter, og så blev porten brækket op. Den sprang simpelthen under vandtrykket. Det væltede ind med vand. Jeg målte det til 68 centimeter. Min bil svømmede rundt, og der var vand helt op i askebægeret,« fortæller Tage Damgård Jensen, der første gang fortalte om sin oplevelse til TV Syd.

Han er langtfra den eneste dansker, der de seneste dage har haft vandskade. Forsikringsselskabet Tryg har de seneste dage modtaget omkring 2.000 henvendelser om skybrudsskader, mens Topdanmark siden søndag modtaget omkring 350 henvendelser om regn og skybrud. Værst er det gået ud over byerne Gram, Kalundborg, Gørlev, Thisted og Nykøbing Mors, melder Topdanmark.

Rasmus Ruby-Johansen, der er direktør for skade i Topdanmark, oplyser, at skader relateret til skybrud eller nedbør beløber sig på mellem 5.000 og 20.000 kroner De fleste forsikringstagere får hjælp til at dække udgifterne.

»Der kan godt være nogle imellem, der ikke er dækket, men hovedparten har tegnet det, der hedder udvidet vanddækning, og selvom det ikke har været skybrud, vil de typisk været dækket alligevel,« siger han.

Tage Damgård Jensen er ikke så heldig med sin forsikring. Da han kontaktede sit forsikringsselskab, fandt han til sin store overraskelse ud af, at han kun har tegnet en brandforsikring, som ikke dækker skybrud. Derfor må han selv betale for at udbedre de voldsomme skader, vandmasserne har forårsaget på hans ejendom.

Tage Damgård Jensen og hans tamme ræv, Bamse. Vis mere Tage Damgård Jensen og hans tamme ræv, Bamse.

I værkstedet er hans dækmaskine, kompressor, plastskærer og forskellige andre eldrevne maskiner blevet oversvømmet. En elscooter, der stod i et hjørne, er blevet totalskadet, og han ved stadig ikke, om hans Skoda Felicia kommer til at køre igen.

I stuehuset er det ikke meget bedre. Der nåede vandet op i fem-seks centimeters højde, og det var nok til at forårsage omfattende skader.

»Trægulvene er ødelagt. De er simpelthen bulet op. Vi har revet alle gulvene op og taget dem ud af huset, så nu skal der lægges nyt gulv i hele huset,« siger Tage Damgård Jensen, der vurderer, at skaderne på bygningen samlet løber op i omkring 100.000.

Trist og desperat over sin situation lagde han onsdag nogle videoer af vandmasserne op på sine to Facebook-profiler, der tilsammen har små 200 venner og følgere. Han fortalte også om sin situation til en journalist fra TV Syd. Og så kom hjælpen.

Ti lokale borgere mødt op og tilbød at hjælpe med oprydningen fra vandmasserne. Et affugtningsfirma fra Horsens har uden betaling stillet deres maskiner til rådighed i en uge for at udbedre skaderne.

»De har været her i flere timer. De har sat affugter op, de har hjulpet med at suge vand ud af huset, og de har sprøjtet med et desinficerende middel. Jeg synes, det er fantastisk. Det er fuldstændig fantastisk,« siger Tage Damgård Jensen, der fremadrettet vil gå sine forsikringspolicer efter i sømmene.

”De seneste ugers kraftige regnskyl har bestemt kunne mærkes blandt vores kunder. I løbet af de sidste to uger har vores skadeafdeling hjulpet tæt på dobbelt så mange kunder vedrørende skader på bygninger, som vi plejer." Henrik Bundgaard, skadedirektør hos Codan Forsikring

Midt i det store vandkaos trøster han sig også ved et andet lyspunkt. Den tamme ræv Bamse, som han fik som lille hvalp, efter dens mor var blevet kørt ned, klarede sig fint igennem oversvømmelsen.

»Dens kasse står over gulvhøjde, så den overlevede og har det godt,« siger han.