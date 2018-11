Bloggeren Fie Laursen kom i strid modvind, da hun for fire uger siden lagde en video på sin blog, hvor hun begejstret fortalte om glæden ved at ‘vandfaste’.

Selv havde hun tabt sig fire kilo på tre dage ved at droppe al mad - og kun drikke vand.

Videoen fik Fødevarestyrelsen til at se rødt. Under overskriften 'Vandkur kan slå dig ihjel', gik de til frontalangreb på bloggeren.

»Fie Laursen har lagt en video på Youtube til sine mange tusinde følgere. Her anbefaler hun ’water fasting’. En kur som går ud på helt at stoppe med at spise og i stedet kun drikke vand – flere dage i træk. Lyder det som en god idé? Nej!«, kunne man læse på Fødevarestyrelsens facebookside, hvor opslaget fortsatte:

»Kuren kan være livsfarlig, fordi dit blod mister vigtige salte og dine celler svulmer op. Det er specielt farligt for cellerne i hjernen, og i værste fald kan du dø. Det har vi haft et ulykkeligt eksempel på i Danmark,« kunne man læse på Fødevarestyrelsens facebookside.

Fie Laursen lagde sig straks fladt ned og undskyldte - overfor myndighederne og sine følgere.

Men nu trækker Fødevarestyrelsen i land, skriver Politiken.

Advarslen gik på en type af udrensningskur, hvor man drikker store mængder vand på kort tid. I 2006 døde en ung kvinde af akut vandforgiftning efter at havde fulgt en sådan vandkur.

Problemet er bare, at Fie Laursen under sin fastekur maks. drak to liter vand om dagen. Præcis den mængde vand som myndighederne anbefaler os alle at drikke. Til gengæld spiste hun ikke noget.

Faste kombineret med to liter vand om dagen er ikke farligt for raske personer, siger Fødevarestyrelsen. Vis mere Faste kombineret med to liter vand om dagen er ikke farligt for raske personer, siger Fødevarestyrelsen.

Og det er ikke farligt, erkender Fødevarestyrelsen.

»Der er ikke noget sundhedsskadeligt i at faste, og det ser vi ikke noget problem i, hvis man er sund og rask og ikke drikker overdrevent meget vand,« siger projektleder Trine Grønlund fra Fødevarestyrelsen til Politiken.

Fie Laursen synes, at en undskyldning ville være passende, siger hun til avisen.