Der er ikke længere et målbart bakterieindhold i drikkevandet, og derfor ophæves anbefaling om at koge vandet.

Borgerne i en del af Aalborg kan igen drikke vandet fra hanerne. Det oplyser Aalborg Forsyning.

Siden lørdag eftermiddag har man anbefalet at koge vandet på grund af fund af bakterier i drikkevandet.

Men nu viser prøver, at vandet igen er rent. Derfor ophæves kogeanbefalingen igen, oplyser Aalborg Forsyning i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for, at de prøver, vi har taget de seneste dage, ikke viser et målbart bakterieindhold.

- Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet disse prøver og meddelt Aalborg Kommune, at kogeanbefalingen nu kan ophæves, siger Ole Neerup-Jensen, distributionschef i Aalborg Forsynings vanddivision.

- Vi beklager meget de gener, som kogeanbefalingen har medført, og vi er glade for, at anbefalingen nu kan ophæves, tilføjer han.

Det var den løbende overvågning af vandkvaliteten, der afslørede et for højt bakterieindhold i vandet.

Aalborg Forsyning oplyser til Ritzau, at der var tale om "colibakterier og enterokokker i små mængder".

Det er bakterier, der findes i menneskers og dyrs afføring.

Det er sandsynligvis et brud på en rørledning, der er årsag til, at bakterierne er havnet i ledningsnettet.

Selv om anbefalingen om at koge vandet ophæves, kan der stadig være urenheder i systemet.

Derfor er det en god idé at åbne alle koldtvandshaner i cirka 15 minutter, så rørene bliver skyllet godt igennem, lyder rådet.

Der vil fortsat blive udtaget ekstra bakteriologiske prøver fra ledningsnettet, oplyser forsyningsselskabet.

Det er et område med omkring 20.000-25.000 mennesker, der har været berørt af det forurenede drikkevand.

Aalborg Forsyning har haft opstillet en række beholdere, hvor borgere og forretningsdrivende har kunnet tappe rent vand.

/ritzau/