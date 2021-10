110 forskellige steder i Odense løber det over med urenset spildevand, når der falder store mængder nedbør.

Men det præcise overblik over, hvor meget urenset spildevand der ender ude i naturen, kan man ikke opstøve. Det bliver nemlig kun målt på under halvdelen af de overløb, hvor man lukker urenset spildevand ud.

Det fortæller Andreas Basset, der er områdechef for drift i Vandcenter Syd.

»Vi kender ikke den præcise mængde af urenset spildevand, der løber over på de 110 lokationer i Odense, for vi har ikke placeret målere alle steder. Derfor baserer det sig på en kombination af målinger og hydraulisk beregnede værdier,« siger Andreas Basset til B.T. og tilføjer:

»Tallene er selvfølgelig forbundet med visse usikkerheder, men det er det bedste billede, vi kan give.«

Vandcenter Syd har placeret i alt 46 målere på lokationer, hvor der sker overløb af urenset spildevand.

Det vil altså sige, at mængden af urenset spildevand på de resterende 64 lokationer baserer sig på beregninger.

Kan man overhovedet sige, at man kender problemets omfang, når over halvdelen baserer sig på beregninger frem for målinger?

»Som nævnt er tallene naturligvis forbundet med en række usikkerheder, men et stykke hen ad vejen kan vi godt afgøre problemets størrelse. Hver dag måler vi nemlig også vandkvaliteten i Odense Å, og på den måde kender vi udviklingen af overløbet,« siger Andreas Basset og fortsætter:

»Desuden samarbejder vi med flere parter angående Odense Fjord, som skal gøre os klogere på vores påvirkning af vandkvaliteten i Odense Fjord, og hvad vi yderligere kan gøre for at mindske den påvirkning.«

Andreas Basset erkender, at det er et problem, at urenset spildevand løber ud i Odense Å, men fortæller samtidig, at det er svært at afgøre, hvordan man kan komme problemet til livs.

»Man kan sammenligne det med, hvis man byggede en stor motorvej med ti spor ind mod København. Udvidelsen ville helt sikkert løse problemerne i myldretiden, men ville på alle andre tidspunkter af døgnet være for stor. Og den sammenligning kan man gøre til kloaksystemet,« siger Andreas Basset og fortsætter:

»Det kan godt bygges enormt stort, men det ville kun være i brug i et begrænset tidsrum. Og så er det ikke engang sikkert, at problemet er løst på den lange bane, og kan man så sige, at investeringen er god?«

Områdechefen fortæller i den forbindelse, at man på Vandcenter Syd bruger størstedelen af sine penge på at mindske overløbet af urenset spildevand.

»Vi laver stort set ikke andet end at udtænke løsninger, men det er ikke noget, man kan løse med et fingerknips hen over natten,« siger han.

Og løst hen over natten, det er det bestemt heller ikke blevet. Tværtimod.

Faktisk er udledningen af urenset spildevand i Odense Kommune næsten fordoblet fra 0,9 millioner kubikmeter årligt i årene 2017 og 2018 til hele 1,77 millioner kubikmeter i 2019 og 1,62 millioner kubikmeter sidste år.

Andreas Basset fortæller i den forbindelse, at det omskiftelige klima gør det svært at følge med, og at man hele tiden er et skridt bagud.

»Den seneste tid har der været udpræget fokus på håndteringen af skybrud, men i sidste uge var der eksempelvis ikke tale om skybrud i Odense, det regnede bare over en meget lang periode, og det var også med til at belaste vores systemer,« forklarer han.

Vandcenter Syd oplyser, at der frem mod årsskiftet vil blive sat målere på yderligere otte overløb i Odense og Nordfyns kommuner med det formål at få et – i hvert fald lidt – bedre overblik over hvor meget spildevand, der ender i vandmiljøet.