Rengøringen sejlede, da Fødevarestyrelsen tidligere på måneden besøgte en af Københavns mest kendte kaffekæder.

Og det er ikke første gang.

Ricco's Kaffe på Valby Langgade fik i januar en bøde på 5.000 kroner for dårlig rengøring, men lærte tilsyneladende ikke sin lektie.

For da Fødevarestyrelsen vendte tilbage på et nyt, opfølgende kontrolbesøg 7. marts, var den atter gal.

Fødevarestyrelsen fandt blandt andet spindelvæv, fnuller og sort snavs ved siden af kaffebarens opvaskemaskine. Og i et af køleskabene var der sorte pletter på bagpladen.

Yderligere blev der fundet sort snavs på gummilister på begge køle/fryseskabe i et lagerrum på kaffebarens førstesal.

Som konsekvens fik Ricco's Kaffe en ny sur smiley og forhøjet bøde på denne gang 7.500 kroner.

Noget værre var dog det syn, som Fødevarestyrelsen blev mødt af på det forrige kontrolbesøg.

Ricco's Kaffe på Valby Langgade har fået to sure smileys i streg. Foto: Google Street View Vis mere Ricco's Kaffe på Valby Langgade har fået to sure smileys i streg. Foto: Google Street View

Her blev der blandt andet fundet en del bananfluer, støv på en knivholder på væggen og sort snavs på gummilister i køleskuffer, hvor der blev opbevaret mælk.

Dertil var der snavs og fnuller i huller på spulehovedet i opvaskemaskinen og en lyserød belægning ved opvaskemaskinens spuler.

Desuden var kølemontre snavsede med støv og kagerester i bunden, og en vask bag ved kaffemaskinen fremstod med brunt snavs ved risten og belægning på rørene.

B.T. har kontaktet Ricco's Kaffe for at få en kommentar, men virksomheden har ikke svaret inden denne artikels deadline.

Ricco's Kaffe er en kæde med i alt 16 kaffebarer i Danmark, hvoraf 13 ligger i København. Kæden havde i december 2021 i alt 96 ansatte.

Ricco's Kaffe skriver på sin hjemmeside, at et job på kædens kaffebarer kræver, at man kan tage ansvar og passe en kaffebar på egen hånd i mange timer.

Ricco's kaffebar i Valby er den eneste af kædens kaffebarer, som har fået sure smileys på de seneste fire kontrolbesøg.

Den første kaffebar blev grundlagt i 2001 på Vesterbro af stifteren Ricco Sørensen.