Forældres værste mareridt er, når der sker noget med deres børn. Især når de kommer rigtig galt afsted.

Det skete for Anja og Jacob Højte, da deres søn fik et livstruende epileptisk anfald.

»Det er svært at reagere i starten, og man bliver meget praktisk. Det var først bagefter, at situationen rigtigt gik op for os,« fortæller Anja Højte til B.T

Nu kommer forældreparret med en speciel hyldest til børnehaven, som reddede deres søns liv, ifølge TV Øst.

Foto: Privatfoto. Vis mere Foto: Privatfoto.

Torsdag d. 14 marts er tre-årige Valter Højte i børnehave på Benedictevej i Slagelse. På Bamsestuen leger han på en trampolin med en af pædagogerne, men pludselig stopper den sjove leg. Lille Valter har fået et epileptisk anfald. Denne gang er det mere alvorligt end normalt, for han bliver helt blå og stopper med at trække vejret.

Pædagogerne reagerer hurtigt, og der bliver ringet 112. De giver kunstigt åndedræt, indtil paramedicinere og ambulance ankommer til stedet.

Heldigvis lykkedes det lægerne at stabilisere Valter, og allerede næste dag blev han udskrevet fra Holbæk Sygehus og kunne fejre sin fødselsdag.

Det er ikke første gang, at man oplever en situation som denne i institutionen, for det er nemlig en specialbørnehave for fysisk og psykisk handicappede børn med særlige udfordringer.

Foto: Privatfoto. Vis mere Foto: Privatfoto.

Valter lider som den eneste i Danmark af det såkaldte Mabry-syndrom. Det betyder, at hans krops celler ikke kan optage fosfat, hvilket gør, at kroppen udvikler en meget kompleks epilepsi. Samtidig har Valter motorisk og psykomotorisk retardering. Hans forældrene ved ikke, om han nogensinde kommer til at tale, til at sidde selv og gå selv.

»Lederen i børnehaven ringede til os, mens vi var på vej til et møde, og fortæller, at Valters anfald udviklede sig meget atypisk, så de havde tilkaldt en ambulance. Vi ville bare hurtigt frem, og det føles som om, at køreturen tager en evighed,« siger Anja Højte og fortsætter:

»Vi var stærkt påvirkede og meget kede af det, men den reelle reaktion kom nok først bagefter, da det hele var faldet lidt på plads. Man gør sig mange tanker om, hvad der kunne være sket,« siger hun.

Anja Højte føler ikke, at hun kan gøre nok for at sige tak. Men hun har alligevel fundet en helt særlig måde at takke personalet og børnene på. Hun har skrevet et brev, og så har hun bestilt en Hjem-is bil, som i dag besøgte børnehaven i solskinsvejret.

Hun var ikke i tvivl om, at hun ønskede at give medarbejderne og børnene i børnehaven en ekstraordinær tak for deres hjælp.

»Mange mennesker går på arbejde fra 8-16, men de her mennesker er virkelig til stede med deres hjerte hele dagen. Jeg kan slet ikke beskrive hvor dejligt et sted, det er. Og så var isbilen en god måde at få skrevet det her kapitel færdigt på,« siger hun.

Valter er stadig påvirket af anfaldet, og han har stadig småanfald. Han er meget søvning og påvirket af medicinen.

Men han er tilbage i børnehaven, hvor han er to gange om ugen i nogle timer.