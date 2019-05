Mads Krabbe Hansen var få måneder fra at afslutte sin læreruddannelse, da han besluttede sig for ikke at aflevere sin bacheloropgave og dermed vinke farvel til sit eksamensbevis.

Havde han afleveret opgaven, havde han samtidig opgivet at forfølge sin drøm. Men tirsdag betyder en udmelding fra Venstre, at drømmen er vakt til live igen, selvom den 26-årige på mandag afleverer bacheloropgaven to år efter den oprindelige deadline.

Forklaringen på Mads Krabbe Hansens tøven med at afslutte sin uddannelse er ligetil.

»Jeg afleverede ikke, fordi jeg ikke var 100 procent sikker på, at jeg skulle være lærer resten af livet. Jeg har altid spillet meget musik og ville gerne søge den vej,« siger han med henvisning til, at det ene ville udelukke det andet.

Mads Krabbe Hansen har været forhindret i at tage to uddannelser.

Det skyldes en lov besluttet i 2016 om, at studerende ikke må tage en dobbeltuddannelse - det såkaldte uddannelsesloft.

Dengang var Mads Krabbe Hansen ved at afslutte sin uddannelse, da loven pludselig efterlod ham med valget mellem at låse sig fast på et liv som lærer eller drømmen om at studere lyddesign.

»Jeg havde en drøm om at blande det musikalske og det at være lærer,« siger Mads Krabbe Hansen.

Det kunne han altså ikke få lov til, selvom det ifølge Mads Krabbe Hansen havde været en ‘god deal’ for staten at betale for begge uddannelser til ham.

»I et samfund hvor vi skal arbejde, indtil vi er 74 år, er det vigtigt at lande på rette hylde og dyrke de ting, der interesserer en. Jeg synes, at uddannelsesloftet har spændt ben for det,« siger han.

Venstre var med til at lave uddannelsesloftet, men nu har piben fået en anden lyd.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers vil ikke stå i vejen for at fjerne loftet, melder han efter, at Liberal Alliance har ønsket det fjernet.

Kun De Konservative står som eneste regeringsparti fast på loven.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) vil ikke stå i vejen for at fjerne uddannelsesloftet. Arkivfoto Foto: Liselotte Sabroe

»Nu får jeg måske alligevel lov til at tage begge uddannelser, så det vil jeg da overveje,« lyder det nu fra Mads Krabbe Hansen, der ellers havde skrinlagt drømmen.

Mads Krabbe Hansen lykkedes i 2017 ikke med at komme ind på lyddesign-uddannelsen, og skæbnen har villet det, at den unge mand fra Rødding i Sydjylland er blevet efterskolelærer trods det manglende eksamensbevis.

Han tilskriver til dels sin jobposition, at der er lærermangel.

»Men jeg har hele tiden risikeret at bliver overhalet indenom, fordi der kunne komme nogen med papirerne i orden,« siger Mads Krabbe Hansen.

Han har siden besluttet sig for at skrive bacheloropgaven, og den bliver afleveret mandag.

Uddannelsesloftet har kun gjort hans liv mere bøvlet, lyder det. For hvis loven aldrig var besluttet, havde han for længst haft sin eksamen.

»I mit tilfælde synes jeg ikke, at man kan sige, at loftet har haft nogen positiv effekt overhovedet. Det har kun gjort det hele mere langsommeligt og kompliceret.«

»Jeg har nu været væk fra studierne i nogle år, og det har eksempelvis gjort det sværere at skrive bacheloropgaven, som jeg har skullet skrive ved siden af jobbet,« siger Mads Krabbe Hansen.