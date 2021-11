Valgkampen er forbi, og det betyder, at de mange valgplakater skal tages ned fra byens lygtepæle.

Men hvad skal der ske med de mange valgplakater? Skal de bare fjernes fra bybilledet og smides ud? Det har Københavns Kommune måske svaret på.

I et splinternyt tiltag har kommunen nemlig taget hul på et projekt, der skal sikre, at valgplakaterne og ressourcerne kan blive udnyttet bedst muligt efter valget.

I samarbejde med Amager Ressourcecenter (ARC) har Københavns Kommune derfor opstillet 27 midlertidige containere på ni genbrugsstationer fordelt rundt i København, som udelukkende skal benyttes til valgplakater, således de kan blive genanvendt i et lukket kredsløb.

»Det er vigtigt for vores miljø og klima at have øje for alle de steder, hvor vi kan udnytte ressourcerne bedst muligt. Nu er turen kommet til valgplakaterne, hvor vi mener, at plastmaterialet, som valgbudskaberne er trykt på, kan udnyttes bedre,« fortæller Merete Kristoffersen, der er enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen, i en pressemeddelelse.

Containerne vil stå fremme i perioden fra den 15 november til og med den 2. december, og ifølge Jacob H. Simonsen, der er direktør i ARC, er tiltaget fornuftigt.

»Det giver rigtig god mening i forhold til ressourcer, miljø og klima og flugter helt med de ambitioner, som hovedparten af de københavnske kandidater har fokuseret på i deres valgkampagner,« siger direktør i ARC, Jacob H. Simonsen i pressemeddelelsen.

Det er de politiske kandidaters ansvar at fjerne valgplakaterne, og det skal gøres senest otte dage efter valget. Er de ikke blevet taget ned, vil Teknik- og Miljøforvaltningen herefter tage over, og det er på partiernes regning.

Ved det sidste kommunalvalg i 2017 fjernede Københavns Kommune hele 905 efterladte valgplakater.