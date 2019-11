Der er snart valg af studenternes repræsentanter til Københavns Universitets akademiske råd, studienævn samt bestyrelse. Men det er ikke alle budskaber, der er lige velkomne på KU.

Studenterorganisationerne Konservative Studerende og Frit Forum har oplevet, at flere af deres valgplakater er blevet fjernet fra campus.

»Vi er både forundrede og forargede. Det er fair nok, at nogle folk er uenige med os op til et univalg, men at hive plakaterne ned er et udtryk for, at man ikke vil lade os komme til orde,« siger statskundskabsstuderende Christian Broholm Andersen, der er spidskandidat for Konservative Studerende ved KU.

»Det er udemokratisk, og det skaber et dårligt studiemiljø, hvis man ikke kan sige det, man mener.«

Han giver skylden til folk som eksempelvis den anonyme Instagram-konto kraenkelseskulturellememes.

Her ses et udklip fra profilens 'story' på Instagram.

Vedkommende bag kontoen har i det seneste døgns tid lagt en række billeder op, hvor man opfordrer til at fjerne plakaterne, som du kan se på denne række af screenshots.

På deres plakater har de skrevet teksten 'Nej, til identitetspolitik'.

»Det handler om, at vi ser en stigende tendens til, at flere af vores medstuderende føler sig krænket over diverse ting – heriblandt sombrerohatten, der var del af en fest på jura sidste år. Disse studerende påkalder sig hele KU's magt for at lukke ned for de her tiltag, og den kultur vil vi lukke ned for.«

Han lægger vægt på, at det selvfølgelig er i orden, hvis man ikke er enig med folk, men:

»Vi synes ikke om tendensen, at selv de mindste ting skal klages helt op til ledelsen. Det kommer til at begrænse dialogen og den frie debat, der er kernen i det frie universitet.«

Også formand for Frit Forum Frederikke Werther ærgrer sig over hærværket.

Kender du noget til sagen? Tip redaktionen på 1929@bt.dk.

»Jeg synes, det er undergravende for demokratiet, at de ødelægger valgplakater og opfordrer til at pille dem ned,« siger Frederikke Werther og fortsætter:

»Mine plakater er blevet plastret til med klistermærker, hvor de skriver, at jeg er en racist, men min mærkesag henvender sig slet ikke inden for den slags problematik.«

Hun fortæller også, at folk på de sociale medier skriver ting om hende, der slet ikke passer.

»Der er folk på Facebook, der mener, at jeg ikke accepterer seksuelle minoriteter. Det ærgrer mig, fordi det ikke er det, jeg mener, og det ikke er noget, jeg kan identificere mig med.«

Her giver administratoren af siden sin holdning til kende, efter vedkommende har fået en besked fra Frederikke Werther på Instagram.

Christian Broholm Andersen og Frederikke Werther har ikke et klart overblik over, hvor mange plakater der er fjernet.

Men det er klart de steder, hvor de mangler, som du kan se på billederne i toppen af artiklen. De har også fundet dem smidt ud i skraldespanden.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Instagram-kontoen kraenkelseskulturellememes.

