Man kan nærmest ikke gå en tur uden at få øjenkontakt med mindst én politiker fra hver af de 14 partier i disse dage.

Valgplakaterne har nemlig overtaget gader og stræder under valgkampen.

Og for hver eneste valgplakat, man træder forbi, er der udledt cirka 1,4 kilo CO₂ – det samme udleder man på en køretur på ti kilometer.

Det vil sige, at hænger der ti valgplakater ved siden af hinanden, svarer CO₂-udledningen til en tur fra Korsør til København.

Er valgplakater unødvendige?

Og med kollektive klimaløfter fra samtlige partier står mange danskere måbende tilbage.

»Politikerne prædiker hele tiden om klima, og at vi skal mindske CO₂, mens de sætter valgplakater op, der sviner i naturen og skader miljøet. Nogle har endda et slogan for klimaet på valgplakaten – det er dobbeltmoralsk,« siger Steffanie Lola Eriksen fra Slagelse.

På sociale medier går tonen også højt, hvor kommentarspor, opslag og forargelse over plakaterne bliver heftigt omtalt af tusinder.

'Jeg håber ikke, at folk bliver inspireret af et billede med en lam tekst,' skriver en blandt andet på Facebook.

'Jeg synes, det er et trist og umoderne spild af penge og ressourcer. Ikke ligefrem et 'grønt 'tiltag',' skriver en anden.

Men det er ikke kun klimaaftrykket, der undrer danskerne. Flere mener, at konceptet er forældet i en digital tid, hvor politikerne i forvejen fører en stor del af valgkampen på de sociale medier.

En af dem er Annelise Mølvig fra Vanløse.

»Der er så mange platforme, som de kan deltage i: paneldebatter, artikler og sociale medier, hvor de kan vise deres ansigter i stedet for. Tiden er løbet fra valgplakater,« siger hun.

Annelise Mølvig mener, at valgplakater er forældede. Vis mere Annelise Mølvig mener, at valgplakater er forældede.

Morten Lond fra Aarhus har taget skridtet videre i kampen mod politikernes printede tilstedeværelse i samfundet.

Han har oprettet siden 'Nej tak til valgplakater,' der har 758 medlemmer på Facebook. Morten Lond er tidligere byrådspolitiker, og det var da også derigennem, at det gik det op for ham, at valgplakater var unødvendige.

»Uanset, hvem jeg snakkede med – både i partierne og vælgerne på gaden, så syntes alle, at det var en god idé at afskaffe dem, men der har bare ikke været noget koordinering i det,« siger han.

»Og jo mere vælgerne bliver klimabevidste, jo mere tosset bliver det, at man hænger valgplakater med plastikstrips op i alle lygtepæle.«

Morten Lond kæmper for at afskaffe valgplakater. Vis mere Morten Lond kæmper for at afskaffe valgplakater.

Antallet af trykte valgplakater er ukendt, men ved kommunalvalget i 2021 gav Esben Mols Kabell, direktør i det aarhusianske firma Lasertryk, et anslået bud:

»Vi har trykt omkring 200.000 plakater til dette kommunalvalg. Der er ingen præcise tal for, hvor mange valgplakater der bliver lavet, men med mit kendskab til branchen vil jeg tro, at der er blevet trykt et sted mellem 800.000 og én million valgplakater alene ved dette valg,« sagde han dengang til Netavisen.

Og når der kan køres en tur fra Korsør til København for ti valgplakater, kan man kun gisne om, hvor langt man kan køre for valgplakaterne under årets valgkamp.