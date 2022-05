Forberedelserne til afstemningen om EU-forsvarsforbeholdet har affødt lidt af en svipser.

Borgere i Københavns Kommune skulle have modtaget et brev, der inviterede til at blive valgtilforordnet ved folkeafstemningen 1. juni.

I stedet modtog 175.000 borgere en overraskende invitation i deres e-Boks.

Invitationen var møntet på gravide kvinder om at deltage i et forskningsprojekt.

»Vi har allerede modtaget henvendelser fra borgere, som har gjort os opmærksom på fejlen.« siger Aravni Jakobsen, der har ansvaret for at afvikle folkeafstemningen i Københavns Kommune, i en pressemeddelelse.

Hun er ærgerlig over fejlen, som nu er blevet rettet.

»Der er tale om en menneskelig fejl hos KMD, som er kommunens leverandør. Det er selvfølgelig ærgerligt, og derfor har vi rettet fejlen, så vi kan sende det rigtige brev ud til københavnerne i stedet,« siger Aravni Jakobsen.

Formålet med brevet var at invitere københavnerne i aldersgruppen 18-30 år samt 60-69 år til at melde sig som valgtilforordnede ved folkeafstemningen.

Københavns Kommune mangler nemlig cirka 700 valgtilforordnede, der kan hjælpe med at afvikle folkeafstemningen på Københavns 53 valgsteder.

»Vi håber, at modtagerne af brevet vil tage fejlen med et smil og i stedet melde sig som valgtilforordnede og give en dag til demokratiet. Vi har brug for hænder til folkeafstemningen – gravid eller ej,« siger Aravni Jakobsen.

Man får 1.320 kroner i diæt som valgtilforordnet.

Som valgtilforordnet møder man klokken 7 på valgstedet og er med, indtil optællingen er forbi.

Det er ikke muligt kun at deltage noget af dagen, oplyser kommunen.