Det var nordjyden Mette Frederiksen, som kunne løfte hænderne på valgnatten, da rød blok i sidste øjeblik fik flertal.

Men otte med-nordjyder – og potentielle stemmer på statsministeren – var lige ved at få erklæret deres stemme ugyldig efter en bommert på et bibliotek i Aalborg Øst, som havde udleveret stemmesedlerne, der skulle bruges til at brevstemme.

Det skriver TV 2 Nord.

I alt fik ni borgere udleveret den forkerte stemmeseddel på biblioteket, da de i stedet for stemmesedlen til folketingsvalget fik den, der benyttes, når der skal stemmes til Europa-Parlamentet.

Stemmesedlen ved brevstemmer er også anderledes end den, de fleste krydser af i boksen, da man her selv skal skrive det parti eller kandidat, man vil stemme på, og derfor var der ingen af borgerne, som opdagede fejlen.

En uge før valget opdagede biblioteket dog, at de havde begået en brøler, som ville betyde, at stemmerne var ugyldige.

Bruges det forkerte brevstemmemateriale skal stemmen – uanset, hvem der er ansvarlig for fejlen – erklæres ugyldig.

Derfor måtte biblioteket, i samråd med Indenrigs- og boligministeriet, åbne de 37 kuverter fra de borgere, der havde brevstemt på biblioteket.

Af disse var der ni forkerte stemmesedler. Kommunen kontaktede de ni påvirkede og gav dem muligheden for at stemme igen, hvilket otte takkede ja til.

Heraf dristede seks sig til at brevstemme igen, mens to skar mellemmanden ud og stemte i valgboksen på valgdagen.