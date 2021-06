Coronapasset har fyldt en del mere i de flestes bevidsthed den seneste tid end det rødbedefarvede pas.

For det har været temmelig begrænset, hvad danskerne har kunnet bruge deres pas til i det sidste års tid.

Rejserestriktionerne har i den grad kunnet mærkes på landets borgerservicecentre i kommunerne, som skønner at op mod 200.000 danskere har udskudt at få lavet pas eller forny det gamle pas i årets første måneder.

Men med udsigt til at kunne rejse sydpå i sommerferien med et EU-coronapas i baglommen, er der kommet tryk på kommunernes borgerservicecentre, som står for udstedelsen af pas.

Danskerne afbestiller sommerhuset og booker rejser sydpå. Det sætter pres på pasfornyelserne i landets borgercentre. Foto: Vibeke Toft Vis mere Danskerne afbestiller sommerhuset og booker rejser sydpå. Det sætter pres på pasfornyelserne i landets borgercentre. Foto: Vibeke Toft

Tag for eksempel Esbjerg Kommune.

Her faldt antallet af henvendelser om pas med omkring 4.000 i årets første tre måneder, men nu er der kommet tryk på bestillingerne.

Antallet af besøgende i Esbjerg Kommunes borgerservicecentre er således steget fra cirka 14 om ugen til nu mere end 470 hver uge.

»Folk vil gerne ud og rejse, nu hvor det bliver en mulighed igen. De, der har ventet med at forny deres pas, har fået travlt,« siger Jan Gammelgaard Bjerg Mortensen, kontorchef i Borgerservice i Esbjerg Kommune.

Han tilføjer:

»For at hjælpe med at alle kan komme afsted på sommerferie, har vi derfor valgt at genåbne vores borgerservicecentre og udvide åbningstiderne i Esbjerg og Ribe.«