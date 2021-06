Jo hurtigere de danske vagtlæger taler med de syge og deres pårørende, der ringer ind, jo flere penge ender på deres konto.

Sådan er det i hvert fald i Regionerne Sjælland, Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland. Her arbejder man nemlig på det, der hedder akkord, hvor man får penge for hver afsluttet samtale.

Det skriver DR, der også kan fortælle, at det ikke er utænkeligt, at en vagtlæger når hele 364 telefonkonsultationer på én arbejdsdag. Det udløser 35.797 kroner i honorar.

En aktindsigt, DR Dokumentar har fået i vagtlægernes honorarer, viser, at i løbet af de seneste to år har der været cirka 4.000 eksempler, hvor en vagtlæge talte i telefon med mindst 30 personer i timen. Altså er der brugt to minutter eller mindre i gennemsnit til en konsultation, hvis man ikke regner eventuelle pauser med.

Men mediet kan også fortælle, at det har konsekvenser, når konsultationen bliver for kort og overilet. De fortæller om 68-årige Poul Henning Hansen, der endte med at dø, da en vagtlæge rådede ham til blot at se tiden an under en cirka to minutter lang samtale. En historie, som også B.T. har dækket.

Han havde høj feber, og senere opdagede man, at det var meningitis. Han døde kort efter.

Patienterstatningen vurderede dengang, at Poul Hennings dødsfald 'med overvejende sandsynlighed kunne være undgået', hvis vagtlægen havde sendt ham til undersøgelse.

»Den økonomiske gulerod, som man stiller foran lægerne, skal ikke se ud, som den gør i dag. Man bør lave et nyt system, der motiverer lægerne til at tage den tid, der er nødvendig,« siger Niels Jørgen Langkilde, der er formand for Patientforeningen, til DR.

Ifølge Praktiserende Lægers Organisation, PLO, er problemet ikke, at læger arbejder på akkord. Man mener, der mangler praktiserende læger, og derfor er vagtlæger nogle gange nødt til at arbejde hurtigt.