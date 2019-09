»I virkeligheden havde jeg ikke overskuddet, men det var noget, jeg var nødt til at gøre,« siger Anja Rodrigues Nielsen.

Hver gang hendes baby sov, satte hun sig ned og skrev på en klage over den vagtlæge, der sendte hendes syv uger gamle dreng hjem, selv om han havde en aggressiv kræfttumor i maven, der var så stor, at den kunne ses med det blotte øje.

»Det var vigtigt for mig at klage, for jeg ønskede ikke, det skulle ske for nogen anden. Det var derfor vigtigt for mig, at lægen blev opmærksom på, han havde begået en fejl.«

Anja Rodrigues Nielsen havde regnet med, at vagtlægen, der tilså hendes søn, ville blive ked af det og beklage, efter han blev klar over, hvor alvorligt syg den dreng, han sendte hjem, havde været.

TIP OS! Har du oplevet, at en vagtlæge eller 1813 har begået en fejl? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv en mail til journalist Cordelia Weber på cweb@bt.dk

Men hans svar på klagen fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på hende.

»Han skrev, at han ville have sendt vores søn videre, hvis han havde haft mistanke om noget livsfarligt, og han mente, at vagtlæger kun skulle sende behandlingskrævende patienter videre. Vores søn havde en tumor på 9 x 13 centimeter, der vejede et halvt kilo. Han kunne ikke spise og kastede op. Da han blev indlagt om mandagen, led han alvorligt af blodmangel, fordi det blødte fra tumoren,« fortæller Anja Rodrigues Nielsen og fortsætter:

»Hvis det ikke er livsfarligt og behandlingskrævende, hvad er så?«

Emilios tumor var så stor, at Anja Rodrigues Nielsen og hendes mand kunne se den bule ud i den ene side af Emilios mave. De fortalte vagtlægen, at Emilios mave så underlig ud, men han ville ikke løfte op i babyens bluse og se efter.

En syv uger gammel Emilio på hospitalet. Vis mere En syv uger gammel Emilio på hospitalet.

I stedet fortalte han forældrene, at deres dreng led af forstoppelse, og at de skulle give ham afføringsmiddel.

B.T. har læst svaret fra den vagtlæge, der tilså Emilio. Han skriver, at han i bagklogskabens klare lys skulle have mærket Emilio på maven, og så havde han måske fundet en 'udfyldning'.

»Dog er tumorer i maven hos børn så sjældne, at jeg næppe ville have tænkt at indlægge ham akut …,« skriver vagtlægen.

Den jordemor, som undersøgte Emilio om mandagen i forbindelse med et rutinetjek, var dog ikke i tvivl om, at han skulle tilses af en børnelæge akut, så snart hun så og mærkede hans mave.

»Emilio er en dreng, der er fuld af spilopper. Han er modig, og han er ikke pivet. Falder han og slår sig, så er det op igen og derudad. Han har ikke tid til at være ked af det,« fortæller Anja Rodrigues Nielsen om sin søn, der i dag er fire år. Vis mere »Emilio er en dreng, der er fuld af spilopper. Han er modig, og han er ikke pivet. Falder han og slår sig, så er det op igen og derudad. Han har ikke tid til at være ked af det,« fortæller Anja Rodrigues Nielsen om sin søn, der i dag er fire år.

Anja Rodrigues Nielsen havde oprindelig klaget til Region Syddanmark, der er vagtlægens arbejdsgiver. Regionen spurgte hende, om hun var interesseret i et dialogmøde med lægen, og at han fik en reprimande, mod at hun ikke gik videre med klagen, men det afviste Anja Rodrigues Nielsen.

»Hvis jeg kunne fornemme, at han havde indset, han havde begået en fejl, og var interesseret i at lære af det, så det ikke skete igen, så havde jeg nok sagt ja til det,« siger Anja Rodrigues Nielsen.

Men hun oplevede, at vagtlægen forsøgte at bortforklare sine fejl og bagatellisere hendes søns sygdom.

»Derfor sagde jeg til regionen, at jeg ville have, at der blev udtalt kritik af lægen, så der står et sted, at han har lavet den her fejl. Og hvis han begår lignende fejl i fremtiden, skal man kunne se, det ikke er første gang.«

Anja Rodrigues Nielsen og hendes søn Emilio. Foto: Heidi Lundsgaard Vis mere Anja Rodrigues Nielsen og hendes søn Emilio. Foto: Heidi Lundsgaard

Hendes klage endte hos Styrelsen for Patientsikkerhed, og 26. oktober 2016 – 15 måneder efter vagtlægen sendte Emilio hjem med en kæmpestor tumor i maven – var der svar:

»Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn finder grundlag for at kritisere vagtlæge X for hans behandling af Emilio Rodrigues Nielsen.«

»Det var en kæmpe lettelse, men jeg tror stadig ikke, han mener, han har begået en fejl, og det bekymrer mig.«

»Det er menneskeligt at fejle – også for læger – men hvad sker der, når man ikke vil indse det? Hvordan forhindrer man så, at det sker igen?«