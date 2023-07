Patienten havde smerter i brystet med udstråling til venstre arm, var koldsvedende, havde kastet op, og havde fået målt et blodtryk på 165/119.

Men vagtlægen tilkaldte ikke en ambulance til patienten, der efterfølgende fik en blodprop i hjertet.

Og nu har vagtlægen fået kritik fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Det skriver Beredskabets Netavis.

»Der gives kritik til: Vagtlæge (…), Lægevagten i Region (…), for behandlingen den 24. december 2020. Det betyder, at vagtlæge (…) ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.«

Ifølge Disciplinærnævnet, er det centrale i klagen, at 'der ikke blev reageret tilstrækkeligt på (…)s udviste symptomer i form af smerter i brystet med udstråling til venstre arm.'

Når Disciplinærnævnet kommer med en afgørelse, så tager de ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling, men om sundhedspersonen har handlet i overensstemmelse med »normen for almindelig anerkendt faglig standard«.

»Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere vagtlæge (…) for behandlingen.«