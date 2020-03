»Hvis det handler om, at man har glemt at genbestille sin medicin, eller mistænker, at man har forstuvet hånden, så skal man ikke ringe til os, men vente til, at egen læge åbner. Man skal ikke ringe, bare fordi man har set en kineser.«

Sådan lyder det fra Eddie Nielsen, chef for vagtlægeordningen i Region Nordjylland, til nordjyske.dk.

Han er blevet kimet ned af flere hundrede nordjyder, der har spørgsmål til coronavirus eller gerne vil dele deres bekymring om smitte med lægen.

At telefonen hele tiden ringer, har også betydet, at køen i venteværelset i forhallen blev usædvanlig lang.

Hvis man har generelle spørgsmål om coronavirus - som flere har ringet med - så skal man ikke kontakte lægevagten, lyder det fra Eddie Nielsen. I stedet skal man finde svar på hjemmesider som coronasmitte.dk eller ringe til den nationale corona-hotline 7020 0233.

Hvis man mistænker, at man enten selv eller ens børn er smittet, så skal man sørge for at have taget temperaturen, inden man ringer til vagtlægen.

Hvis vagtlægen vurderer, at symptomer eller kontakt med allerede smittede giver grund til at mistænke corona-smitte, bliver patienten sat i kontakt med infektionsmedicinsk afdeling, der vurderer, om der er behov for at teste.

Personen vil så blive indkaldt til at få taget en test.