Straffen bør automatisk være højere ved sager om magtmisbrug i det offentlige, mener korruptionsbekæmper.

Der er behov for at sende et klart og tydeligt signal om, at svindelsager i det offentlige skal ses på med stor alvor.

Det mener organisationen Transparency International Danmark, som har fem anbefalinger til politikerne.

Der skal blandt andet gives automatisk højere straffe ved sager om misbrug af betroet magt, siger næstformand Jesper Olsen.

Det kan for eksempel være i sager som Britta Nielsens formodede svindel med satspuljemidler i Socialstyrelsen samt bestikkelse og private indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse for millioner af kroner.

- Vi har ikke været overraskede over, at de her sager kunne ske, men vi har set, at det er et wakeupcall om, at vi er nødt til at tage risikoen for, at nogle misbruger den betroede magt, alvorligt.

- Der er behov for at sende et tydeligt signal om, at de skal tages alvorligt, og det kan man sende ved at give en hård straf, når det bliver opdaget, siger Jesper Olsen.

