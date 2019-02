Danske myndigheder advarede allerede i 2015 danskere mod at lave forretninger med den kontroversielle jetset-alkoholbehandler Steen Svartzengren.

Som B.T. afdækkede torsdag, anklager en række småinvestorer Steen Svartzengren for under mystiske omstændigheder at have tabt deres indskud på ca. seks millioner kroner. Småsparerne er på vej med en politianmeldelse af Steen Svatzengren.

Og i december 2018 blev Steen Svartzengren anmeldt for dokumentfalsk af Saxo Bank.

Steen Svartzengren er kendt fra DR1-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet', hvor han som eks-alkoholiker fortæller om sin dramatiske fortid med stort indtag af alkohol.

I programmet fungerer han som jetset-alkoholbehandler, der har samtaleterapi mellem tidligere og nuværende kendte alkoholikere.

Deltagerne i programmet tæller modeskaberen Erik Brandt, modellen Oliver Bjerrehuus, Shu-bi-dua-trommeslageren Bosse Hall, komikeren Thomas Wivel og stylisten Bibbi Bergholdt.

Advarslen mod at gøre forretninger fremgår af Finanstilsynets hjemmeside under overskriften 'Advarsel mod Hartvig Invest'.

'Finanstilsynet har fået oplyst, at Hartvig Invest uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser i Danmark. Hartvig Invest har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed,' står der blandt andet i advarslen fra Finanstilsynet.

Finanstilsynets advarsel mod Steen Svartzengren-firmaet Hartvig Invest er fra 25. november 2015.

Hartvig Invest er Steen Svartzengrens firma, som han sammen med sin kone Linda styrede fra en adresse i Schweiz. Parret boede til leje i et stort hus i Lugano, og med base i alpelandet tjente Steen Svartzengren ifølge B.T.s oplysninger penge på at investere en række småinvestorers penge i blandt andet valuta.

B.T. har været i kontakt med den person, der anmeldte Svartzegren til Finanstilsynet. B.T. har set anmeldelsen.

Af den fremgår det, at alt imens Steen Svartzengren tabte investorernes penge på højrisikable valutainvesteringer, lod han dem forstå, at det hele gik forrygende. På den baggrund beskyldes han i anmeldelsen for manipulation.

Hartvig Invest har siden skiftet navn til Teser Dac Aps. I et svar til B.T. skriver Steen Svartzengren:

'Jeg har ikke drevet ulovlig finansiel virksomhed eller markedsføring i Danmark. Som fondsforvalter godkendt under schweizisk lovgivning og af det schweiziske finanstilsyn er det lovligt at lave cross-border aktiviteter, når Finanstilsynet forudgående er orienteret. Med andre ord, Finanstilsynet stillede sig tilfreds med min dokumentation,' skriver han.

Tidligere topdirektør Steen Svartzengren er blevet anmeldt for dokumentfalsk, ligesom han anklages for at have snøret en lang række småinvestorer, der har mistet deres penge. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Finanstilsynet kan ikke udtale sig i den konkrete sag, men understreger over for B.T., at alle virksomheder undersøges, før advarslen kommer ud.

'Uanset henvendelsens afsender eller virksomhedens beliggenhed undersøges virksomhederne på en række faktorer og kontaktes med henblik på høring, inden Finanstilsynet offentliggør en advarsel,' skriver kontorchef Ove Feddersen.

DR-dokumentaren 'Sidste omgang i Whiskybæltet' blev sendt i efterårsferien og har været nomineret til en tv-pris. Programmet blev ifølge Gallup set af 580.000.