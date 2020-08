Aarhus Universitetshospital lukker flere indgange og begrænser besøg efter øget coronasmitte i kommunen.

Aarhus Universitetshospital genindfører fredag en stribe restriktioner, efter at coronasmitten i kommunen er steget. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Der lukkes blandt andet for en stribe indgange. Foran visse indgange indsættes der vagter, ligesom det var tilfældet tidligere under pandemien. De skal opfordre til, at anbefalingerne overholdes.

De lyder på, at der kun er én besøgende per patient, ligesom der opfordres til at bære mundbind.

- Hospitalsledelsen ser med stor alvor på det stigende smittetryk inden for covid-19 i Aarhus og har derfor her til morgen besluttet at genindføre en række forebyggende indsatser, siger Claus Thomsen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, i meddelelsen.

Aarhus er et af de steder i landet, der den seneste tid har oplevet en stigning i antallet af smittede med covid-19.

Fra onsdag til torsdag blev 34 personer smittet i kommunen, hvilket var omkring en fjerdedele af alle de smittede i Danmark.

Det fik torsdag kommunens borgmester, Jacob Bundsgaard (S), til at understrege, at Aarhus står i en alvorlig situation.

- Der er ikke mindst brug for, at alle vi borgere i Aarhus - i virkeligheden hele Danmark - træder til og finder den agtpågivenhed og opmærksomhed frem, som vi havde i begyndelse af krisen, lød det på et pressemøde.

Særligt borgere med somalisk baggrund er blevet ramt. Sidste uge havde tre ud af fire nye smittetilfælde i Aarhus somalisk herkomst.

Det har fået kommunen til at iværksætte flere tiltag. Blandt andet er der indført en mobil testenhed, der fredag er i Gellerup.

Derudover er somaliske foreninger med til at videreformidle information om virusudbruddet.

De indgange, der fortsat vil være åbne på Aarhus Universitetshospital, er C, F, G, J, J3, H11 og B1. I weekenden vil kun indgange J og G være åbne.

Trods genindførslen af restriktionerne vil de nuværende aktiviteter på Aarhus Universitetshospital fastholdt, oplyses det.

Restriktionerne vil blive opretholdt, indtil smittetrykket igen falder.

/ritzau/