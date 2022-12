Lyt til artiklen

Mandag aften får Vagn Tonnesen sig et chok, da han kommer kørende på Esbjergmotorvejen ved Vejen.

For i det tågede mørke kommer en spøgelsesbilist drønende imod ham med katastrofeblinket tændt.

»Det eneste, der går igennem hovedet på mig, er, at jeg skal stoppe den bil. Det er jo virkelig farligt,« fortæller Vagn Tonnesen, da B.T. fanger ham på telefonen.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtager anmeldelsen om en spøgelsesbilist klokken 21.26, da en anmelder ringer ind og fortæller om bilen.

»Anmelderen er i færd med at overhale en lastbil og kører omkring 100 kilometer i timen, da bilen pludselig kommer lige imod vedkommende, som kun undviger med det yderste af neglene,« fortæller vagtchef Erik Lindholdt til JydskeVestkysten.

Bilisten er kørt på Esbjergmotorvejen ved Kolding i det østgående spor – men imod færdselsretningen.

Vagn Tonnesen bliver advaret af en ven, der kører et stykke foran ham. Men i stedet for at fryse i øjeblikket, griber Vagn til handling, da han spotter spøgelsesbilisten i nødsporet.

»Jeg tænker, at jeg selvfølgelig skal passe på. Men jeg forsøger at spærre vejen for vedkommende med min bil og ender med at holde i et af de to spor på motorvejen,« siger Vagn Tonnesen

Mens episoden står på, har han også vagtcentralen i telefonen.

Det er Sydøstjyllands Politi, der ender med at anholde bilisten lige vest for rastepladsen ved Harte efter afkørslen mod Lunderskov.

Da spøgelsesbilisten holder stille, kan Vagn Tonnesen også få et kig ind i bilen.

»Selvom det var mørkt kunne jeg se personen. Det var en ung gut, og han virkede lidt forvirret,« uddyber Vagn Tonnesen.

Tirsdag morgen har Sydøstjyllands Politi fortalt, at spøgelsesbilisten er en 20-årig mand, der er sigtet for at køre imod færdselsretningen, for at have kørt med spiritus i blodet og for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed.

»Da politiet kommer frem, fortæller de mig, at det var et held, at ingen døde. Det er helt surrealistisk at tænke på,« siger Vagn Tonnesen.