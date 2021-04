Gæster på værtshuse skal bestille bord 30 minutter før ankomst. Det bliver svært at løse, siger værtshusejer.

Når restauranter, caféer og værtshuse må genåbne onsdag, bliver der et krav om, at gæsterne skal reservere bord 30 minutter før ankomst, hvis de vil sidde indendørs.

På Sportspubben Målet i Silkeborg mener ejer Henrik "Tømrer" Pedersen, at kravet rammer forbi skiven.

- Det er en streg i regningen, og det bliver svært at få til at fungere på et værtshus. Det virker lidt til, at man ikke ved, hvordan hverdagen er på et værtshus.

- Vi har ikke noget bookingsystem som restauranter og caféer, der måske har intervaller for, hvor længe gæsterne sidder ved deres bord, siger han.

Henrik "Tømrer" Pedersen forklarer, at det er svært at lave et bookingsystem på et værtshus, fordi det varierer meget, hvor længe gæsterne er der.

Det vil især være en udfordring, fordi værtshuset med de nuværende coronarestriktioner har plads til 28 personer mod de normale 70.

- Vi har ældre stamkunder, som bor alene og bruger os som en dagligstue, og gæster, der kommer tilfældigt ind fra gaden.

- Nogle gange sidder gæsterne et kvarter, og andre gange bliver de fanget af stemningen og bliver her hele dagen.

- Man ved aldrig, hvor længe gæsterne bliver her, og hvis vi skal til at lave et bookingsystem med tidsintervaller, kan jeg risikere at skulle bede folk om at gå ud og bede dem bestille en ny tid til om en halv time. Det virker skørt, siger Henrik "Tømrer" Pedersen.

Han vil bruge de næste par dage til at udtænke en løsning på, hvordan Sportspubben Målet kan leve op til kravene.

Ifølge retningslinjerne, som Erhvervsministeriet har udstukket, er der ingen krav til, hvordan man skal bestille bord, så det kan både være ved at ringe, skrive eller møde op i døren.

Kravet om bordreservation gælder i først omgang frem til 6. maj. Det gælder ikke for udendørs servering.

Der vil også være et krav om fremvise et coronapas, hvis man skal spise eller drikke indendørs.

Hos organisationen Horesta, der repræsenterer restauranter, barer og hoteller, fortæller administrerende direktør Katia Østergaard, at kravet om bordreservation har været en betingelse for at kunne åbne tidligere end planlagt.

- Vi er først og fremmest glade for at kunne åbne for indendørs servering og ikke skulle vente helt til 6. maj som planlagt.

- Langt henad vejen er vi tilfredse med retningslinjerne - herunder arealkrav, og at man ikke skal have et coronapas, når man sidder udendørs og drikker kaffe eller spiser - og så er det klart, at vi havde helst været foruden kravet om bordreservation, siger hun.

Katia Østergaard mener, at det især er en udfordring for fastfoodrestauranter, barer og værtshuse, hvor man normalt ikke bestiller bord.

- Det bliver en udfordring, da mange steder ikke har systemer til at håndtere det, men jeg er sikker på, at langt de fleste vil finde en fornuftig løsning, som kan fungere i praksis, siger hun.

