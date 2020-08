Lars Fenger fik en bøde på 10.000 kroner for at overtræde forsamlingsforbud.

»Det er min fejl. Jeg lægger mig fladt ned,« siger han.

Lars Fenger ejer værtshuset Don Quijote i Herning, og efter genåbningen har han været optaget af at overholde de nye restriktioner.

»Vi driver jo – synes jeg selv – et ganske respektabelt værtshus. Vi har været meget påpasselige med genåbning i forhold til hygiejnereglerne. Derfor ærgrer det mig, at jeg nu står i den her situation.«

Onsdag aften var der Champions League-kvalifikationskamp mellem FC Midtjylland og dulgarske klub Ludogorets.

»Jeg talte med både politiet og fangruppen. De regnede ikke med, at de ville blive særligt mange, og så traf jeg den dumme beslutning ikke at putte ekstra personale på,« fortæller Jan Fenger.

Der var to bartendere på arbejde den aften. Jan Fenger selv stod i baren på det andet værtshus.

»Jeg har løbende kontakt med Don Quijote. På et tidspunkt siger de, at de er tæt på kapacitetsgrænsen, men mange sidder i udestuen, så jeg regner med, at det er okay.«

Men så begyndte det at regne. Gæsterne begyndte at trække inden døre, og pludselig ringer de fra Don Quijote og siger, at der er 45 gæster inde på værsthuset. Det er otte flere end de 37, der måtte være.

Jan Fenger beder personalet om at lukke dørene, men han kan ikke forlade sit andet værtshus, hvor der også er gæster.

Kort efter ringer telefonen igen.

»Næste melding er så, at 'nu må du hellere komme, for politiet er her, og de vælger at lukke stedet'.«

Da Lars Fenger ankommer til Don Quijote 15 minutter senere, var værtshuset lukket af politiet. Lars Fenger undskyldte, men fik alligevel en bøde på 10.000 kroner.

»Vi var for mange, det erkender jeg blankt. Det var min fejl, det erkender jeg også blankt,« siger Lars Tvede.

Han accepterede bøden, og politiet roste personalet og fans for at forlade stedet uden problemer. Lars Tvede ærgrer sig over forløbet og har nu indført en regel om at lukke dørene, når værtshuset nærmer sig grænsen for antallet af gæster:

»Jeg er ærgelig over, at vi måtte hjemsende gæster, der var kommet for at have en hyggelig time eller to og drikke en øl.«