Et værtshus i Struer i Vestjylland har langet dets sidste fadøl over disken.

Bubsis Pub, der er beliggende midt i Struer, må nemlig lukke og slukke med øjeblikkelig virkning, fordi naboer har været utilfredse med larmen derfra.

Det skriver TV Midtvest.

Ifølge det lokale medie har værtshuset og en række naboer kæmpet en årelang strid over larmen fra livemusik - og dertilhørende brølende sanggæster - i weekenderne.

Striden begyndte i 2014, og siden da har kommunen flere gange målt støjniveauet med en støjmåler.

Og da støjen er blevet målt til mere end de tilladte 45 decibel, er værtshuset nu blevet lukket.

Det bekræfter Marianne Bredal (V), der er formand for Miljøudvalget i Struer Kommune, over for TV Midtvest.

»Støjgrænserne er overskredet, og så har der i en årrække været en række klager og en række påbud, som ikke er blevet overholdt, og derfor står vi desværre der, hvor vi står i dag,« siger hun.

Lena Nielsen, der er - nu tidligere - ejer af Bubsis Pub, siger til mediet, at hun og de ansatte er 'fuldstændig ulykkelige'.

Hun mener ikke, at det er muligt for et værtshus at overholde støjgrænsen på 45 decibel.

»En fugl pipper højere,« siger hun til TV Midtvest.

Den undskyldning har Marianne Bredal dog ikke meget tilovers for, da 'andre virksomheder i byen godt kan godt overholde reglerne', som hun siger til mediet.