»Jeg overvejer, om det er en efterretningstjeneste eller et mediehus, man kører herinde.«

Ordene kommer fra Anne Kirstine Cramon, som er vært på Radio 24syv, der hører til under Berlingske Media.

Hun henviser til de arbejdsmetoder koncernchef i Berlingske Media, Anders Krab-Johansen, den seneste tid er blevet afsløret i at bruge.

I dag er det kommet frem, at en privat efterforsker med en fortid i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) er blevet brugt til at lave baggrundstjek af Pernille Holbøll, inden hun fornylig blev ansat som ny ansvarshavende chefredaktør for B.T.

I sidste uge kom frem, at Anders Krab-Johansen har fået lavet en evalueringsrapport, hvori en række menige ansatte og chefer på koncernens medier blandt andet fik endevendt og analyseret deres adfærd på de sociale medier.

Den rapport blev bestilt i kølvandet på det Metoo-forløb, der endte med at koste B.T.s chefredaktør Michael Dyrby jobbet.

I rapporten optræder Anne Kirstine Cramon 66 gange i relation MeToo.

»Jeg synes, det er underligt,« siger hun og tilføjer:

»Jeg blev selv gjort opmærksom på det, fordi jeg blev ringet op af journalister fra andre medier. Og i og med, jeg jo har en tilknytning til Berlingske Media, så ville jeg da helst have hørt det fra dem.«

Men hvad betyder det her for din tillid til den øverste chef på din arbejdsplads?

»Udfra hvad jeg ligesom kan se, så er der jo nogen ting, som jeg jo er uenig med den øverste ledelse i i forhold til hele Metoo-sagen. Så derfor bekymrer det mig, hvordan resultatet af den her rapport eventuelt kan komme til at påvirke mig,« siger Anne Kirstine Cramon, der er vært på programmet Mette & Magten.

Ditte Okman er radiovært på den populære B.T.-podcast 'Det, vi taler om', og hun er også nævnt i rapporten.

»Jeg er mega skuffet over hele det her efterhånden pinligt langstrakte og helt absurd kluntede forløb i kølvandet på Dyrbys afgang. Man frygter, at det aldrig får en ende,« siger hun.

Helt konkret optræder Ditte Okman 45 gange i den hemmeligstemplede rapport.

»En sådan undersøgelse som denne kan jo unægtelig give folk bekymringer om, hvividt de kan ytre sig frit og i værste fald blive fyret, hvis de gør. Og det klæder ingen medievirksomhed,« siger hun.

Ditte Okman har den her opfordring til Anders Krab-Johansen:

»I stedet for at undersøge medarbejderne, vil jeg opfordre den øverste ledelse til at kigge meget grundigt på sig selv, da det sådan set er dem, der skabte alle problemerne for Berlingske Media,« siger hun og tilføjer:

»Det var alene Dyrbys handlinger på TV2 og Berlingske Medias ledelses bizarre håndtering, der satte toget igang - og underligt nok stadig kører det med fuld fart.«

B.T. har forelagt de kritiske udtalelser fra de to værter for Anders Krab-Johansen.

»Ingen kommentarer,« siger han.