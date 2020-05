Ikke nok med, at Radio Loud i øjeblikket oplever en kæmpe lytterkrise, så kæmper de også med chikane af stationens medarbejdere.

Flere af Radio Louds værter er blevet målet for grove trusler og en digital hetz på sociale medier.

”Det bliver sådan en øredøvende larm ude fra sidelinjen, som gør det svært for os at fokusere på at lave vores arbejde.”

Sådan siger Benjamin Clemens, vært på Loud-programmet ’Frekvens’ og nyvalgt tillidsrepræsentant for Loud-medarbejderne i København, om den hetz, som ham og flere medarbejdere på Radio Loud i øjeblikket bliver udsat for. Det fortæller han til Journalisten.

Ja, forløbet om Radio LOUD er vanvittigt. Men den hetz og massive mobning deres værter oplever, er endnu vildere. Vi taler helt unge mennesker, flere i første rigtige job. Bliver fuldstændig most på sociale medier. Her meme på, at de har krisepsykolog tilknyttet. #dkmedier pic.twitter.com/ZZlTow6XAW — Mads Møller (@JorgeMads) May 28, 2020

Benjamin Clemens er dog overbevist om, at en stor del af chikanen faktisk slet ikke handler om Radio Loud - men i stedet om det radioudbud, hvor Radio Loud vandt over Radio24syv.

Lige siden at Radio24syv tabte udbuddet om at drive DAB-kanalen, har Radio Loud mødt stor modstand i befolkningen.

Der bliver endda stadig rejst politiske diskussioner om hvorvidt, at Radio- og tv-nævnet, som består af ti medlemmer, og er nedsat af kulturministeren, traf den rigtige beslutning.

Den sum penge, radiokanalerne bad om, blev, ifølge Radio- og tv-nævnets analyse, det springende punkt for, hvilken kanal der vandt udbuddet.

Radio24syv tilbød at drive kanalen for 280 millioner kroner, hvorimod at Radio Loud tilbød at drive den for 260,8 millioner kroner.

Radio24syv havde sidste sendedag på FM-båndet 31. oktober sidste år.

Radio Loud begyndte efter planen at sende 1 april - dog med en nødsendeplan, som følger af coronakrisen og hjemsendte medarbejdere.

Det er en kreds bestående af af ni lokalstationer, som driver Radio Loud - herunder Roskilde Festival, spillestedet Vega, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd.