Ofte skal den danske tv-vært Louise Deruginsky høre på kommentarer om sin vægt - og det er ikke ligefrem komplimenter.

Derimod er det kommentarer om, at kjolen er for stram og spørgsmål om, hvornår det mon er tid til barsel.

Og nu har TV Midtvest-værten fået nok af de mange kommentarer. Det skriver Journalisten.

»Jeg er jo bare et menneske, og det er umuligt, at kommentarer af den slags ikke lagrer sig et sted i bevidstheden,« fortæller Louise Deruginsky.

“Hvorfor skjuler du din mave?” - “Du er en dygtig vært, men det er synd, dine kjoler er et nummer for små.” - “Hvornår skal du på barsel?”...Kære seer. Jeg har taget 10 kilo på og er skide ked af det. Du behøver ikke minde mig om det. Okay? — Louise Deruginsky (@LDeruginsky) July 28, 2020

Derfor opfordrer hun nu tv-seerne til ikke at blande sig i hendes udseende. På Twitter skriver hun:

'Kære seer. Jeg har taget 10 kilo på og er skide ked af det - Du behøver ikke minde mig om det. Okay?'

Louise Deruginsky er godt klar over, at hun har et job i skudlinjen, hvor folk derhjemme forholder sig til hende, hendes udseende, fremtoning og frisure.

Men de seneste måneder er de mange kommentarer om særligt udseendet taget til, og de er blevet mere negative.

Og netop at det er spørgsmål om udseendet, er et problem for Louise Deruginsky.

Hvis det derimod havde været faglig feedback - om for eksempel hendes interviewteknik, havde det været en anden sag.

Faktisk vil Louise Deruginsky gerne høre fra folk, der har faglige indvendinger til hendes arbejde.

Louise Deruginsky er dog langt fra den eneste TV-vært, der oplever at blive vurderet på udseendet.

Tidligere har TV2-værten Miriam Zesler stået frem og fortalt, at hun har fået nok af den slags kommentarer, det samme har Lise Rønne, der har sagt fra i et interview med Politiken, og Nina Munch-Perrin, hvis stiletter blev genstand for stor debat.

Spørger man Louise Deruginsky er det oftest kvinder, der står for skud. Ikke fordi det for hende skal gøre til en kønskamp. Sådan er det bare.

Hvordan problemet skal løses, har Louise Deruginsky dog ikke svaret på.