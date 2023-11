Den er helt gal i København og i øjeblikket er vinterbadningen aflyst.

For et hav af badezoner har hejst det røde flag, fordi badevandskvalitet er så ringe, at der er en sundhedsrisiko ved det.

Det viser tallene fra badevand.dk.

Og årsagen er klar. Som Casper Christensen ville have sagt det i 'Klovn': »Der er lort i vandet.«

Ifølge Københavnerliv, så er koncentrationen af E.coli bakterier og enterokokker for stor og derfor har man smidt et forbud.

Man forventer at åbne for badningen fredag den 24. november.

Badeforbuddet gør sig gældende disse steder: Stranden i Valbyparken

Sluseholmens havnebad

Vandtrappen badezone

Badezonen ved Teglholm Brygge

Havnevigen badezone

Fisketorvet havnebad

Halfdansgade badezone

Islands Brygge havnebad

Kalvebod Bølge badezone

Havnegade badezone

La Banchina badezone

Søndre Refshale badezone

Sandkaj badezone

Årsagen til de røde badeflag skyldes også det ekstremt dårlige vejr den seneste tid. Det har Thomas Jensen, områdechef for spildevandsdrift i HOFOR fortalt til TV 2 Kosmopol.

Det har nemlig regnet meget, og derfor har der været tryk på spildevandssystemerne.

»Når vi har sådan en hændelse, så er der pres på systemerne. De seneste par dage har vi ikke haft overløb, men det havde vi i lørdags, og det ligger stadig og skvulper lidt rundt i systemet,« siger Thomas Jensen.

Han forklarer også, at badevandet bliver fortyndet stille og roligt, men det går så langsomt.