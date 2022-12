Lyt til artiklen

»Hele landet bløder, og recessionen står for døren.«

Det konstaterede Morten Kofoed-Larsen, Country Manager hos Creditsafe, efter en kedelig rekord har ramt danskerne.

I november var der nemlig 331 virksomheder, der gik konkurs – og det er historisk højt.

Det viser en opgørelse baseret på oplysninger i Statstidende, som eStatistik har foretaget for erhvervsorganisationen SMVdanmark.

»Det er det højeste antal i statistikkens historie. Og det er et alarmerende niveau,« siger konsulent i SMVdanmark Lasse Lundqvist.

Ifølge konsulenten skyldes stigningen i konkurser, at virksomhederne er blevet ramt af flere forskellige udfordringer på samme tid: at priserne på el og varme stiger, købekraften hos forbrugerne er i bund, og at mange desuden fortsat betaler af på gæld fra coronakrisen.

På landsplan er det især virksomheder inden for byggeri og anlæg, handel og service samt hotel- og restaurationsbranchen, der rammes af konkurser.

I hovedstadsområdet er det dog særligt to brancher, der i øjeblikket oplever at skulle kaste håndklædet i ringen. Det fortæller Lasse Lundqvist til TV 2 Lorry:

»Vi kan se, at der er flere konkurser, end man kunne forvente i hovedstadsområdet. En forklaring kan være erhvervsstrukturen i Region Hovedstaden. Her er en højere koncentration af restauranter og cafeer, og her ser vi i øjeblikket et højt antal konkurser. Her er også meget erhvervsservice – det er alle de virksomheder, der beskæftiger sig med at levere service til andre virksomheder.«