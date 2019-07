Bornholms "Rokkestenen" har kilet sig fast, men nu kommer værnepligtige stenen til undsætning.

Et hold værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen ankommer mandag til Bornholm for at hjælpe med at vriste "Rokkestenen" fri.

Granitblokken, der ligger i bornholmernes store skov, Almindingen, har kilet sig fast, så den ikke længere kan rokke.

- Stenen får jævnligt problemer med at rokke, fordi folk kiler grene ind under den. Nu får vi heldigvis hjælp af Beredskabsstyrelsen, siger Søren Friese, skovrider ved Naturstyrelsen Bornholm i en pressemeddelelse.

- Det er en win-win situation, at vi kan levere en relevant øvelse til et hold værnepligtige og samtidig få en af de kendte, bornholmske turistattraktioner til at leve op til sit navn igen, siger Søren Friese.

Det er ikke første gang, at den store sten, som indlandsisen efterlod sig for cirka 10.000 år siden, sætter sig fast.

I april 2015 måtte Beredskabsstyrelsen også træde til med hjælp. Dengang havde stenen ikke været til at rokke ud af flækken i to år.

Ifølge sagnet hviler "Rokkestenen" på en diamant, og det er derfor, den kan rokke.

Det anslås, at stenen vejer cirka syv ton.

/ritzau/