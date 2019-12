Utilfredsheden med en musikvideo lavet af værnepligtige er til at tage at føle på. De menige skænder slet og ret uniformen, lyder det i debatfora for ansatte i forsvaret.

Den holdning deler Daniel Julin, der har reageret på de værnepligtiges opførsel i optagelsen.

»Der er nogle, der lige nu er udsendt med den samme uniform, og dem skænder man ved at bruge uniformen på noget så latterligt som det her,« siger 20-årige Daniel Julin, der selv netop har gennemført Hærens Basis Uddannelse, HBU.

I musikvideoen, der er lagt på YouTube og delt på andre sociale medier, ses en deling fra Ingeniørregimentet optræde forskellige steder på Skive Kaserne iført den udleverede lysegrønne uniform med tilhørende mørkegrøn baret.

Her rapper de menige en tekst, som øjensynligt skurrer i ørerne blandt medlemmer af en gruppe på Facebook for nuværende og tidligere soldater.

'Jeg forstår ikke, at man ikke har formået at rette disse mennesker ind, så de forstår, hvad uniformen og tjenesten betyder for rigtig mange. Magen til respektløs adfærd skal man da lede længe efter,' skriver en eksempelvis.

Følgende verslinje fremføres eksempelvis i teksten:

'Bitches i Skive – Nasty. Og jeg smider dem som plastik. Lad dem væde min pibe. Den er magisk.'

Er du enig i kritikken af de værnepligtiges video?

Daniel Julin mener, at delingen fra Skive har gebærdet sig fuldstændig anderledes, end han har lært af sine overordnede.

»De har Dannebrog på skulderen og deres regimentsmærke i panden. De repræsenterer Danmark og forsvaret, og det synes jeg ikke, de gør på den rigtige måde. Sådan gjorde vi ikke i Livgarden,« siger han.

Oberst i hæren og chef for forsvarets kommunikationsafdeling Susanne Lund forstår godt kritikken.

»Jeg har selv været udsendt til Balkan og Afghanistan, hvor situationen har været super alvorlig, og jeg kan godt forstå, hvis nogen bliver stødt på manchetterne over videoen,« siger hun og fortsætter:

»Man kan se, at der er en hel deling, som har haft en fest, men de optræder i uniform, og det skulle de nok have været opmærksomme på.«

Hun efterlyser mere omtanke fra de unge, der i videoen optræder offentligt i uniform. For det samme gælder, når de værnepligtige færdes uden for kasernerne på vej på weekend.

»De unge får fortalt, at når de er i uniform, så repræsenterer man ikke bare sig selv. Derfor sørger man også for at have knappet sine lommer i uniformen, ligesom man heller ikke går med hænderne i lommen, hvis man bærer uniformen ude i offentligheden,« siger hun.

Jonas Christensen, der har været med til at lave den omdiskuterede musikvideo, forklarer, at sangen blev lavet til delingens afslutningsfest.

»Jeg er selvfølgelig rigtig ked af, at folk føler sig krænket af sangen, det beklager vi,« siger han og fortsætter:

»Sangen handler om vores værnepligt, og hvad vi har lært. Det kan man for eksempel høre på nogle af de ting, der bliver råbt og sunget. Jeg føler på ingen måde, at den danske uniform, som vi alle respekterer yderst meget, bliver stillet i et dårligt lys.«

»Min mening er, at man sagtens kan bruge uniformen til sådanne videoer. Det giver kun yngre drenge og piger lyst til at søge ind i militæret.«

»Man kan uden tvivl se, hvor meget vi holder af vores deling, og at sammenholdet er i top,« siger Jonas Christensen.