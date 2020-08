Når Forsvarets værnepligtige skal rejse frem og tilbage i Danmark, vil de nu få udleveret mundbind til turen.

Mange af Forsvarets værnepligtige rejser på tværs af Danmark og har ofte langt mellem bopæl og tjenestested.

Derfor begynder de værnepligtige at få udleveret mundbind i forbindelse med deres ugentlige ud- og hjemrejser.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Udleveringen bliver indført som et midlertidigt supplement til de værnepligtiges frirejseaftale.

Det sker for at efterkomme myndighedernes generelle anbefaling og visse kommuners krav om mundbind i offentlig transport for at reducere risikoen for smittespredning af coronavirus.

- Vi har alle et ansvar for, at corona ikke spredes yderligere, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i pressemeddelelsen.

- Vores værnepligtige fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen kommer fra alle egne af landet, og derfor er det rigtig godt, at de nu kan passe bedre på sig selv og alle andre, når de rejser på tværs af landet.

Alle værnepligtige får udleveret to styk mundbind om ugen i forbindelse med deres ud- og hjemrejse med offentlig transport.

Hvis rejsetiden er over fire timer, så vil de værnepligtige få udleveret fire styk mundbind.

/ritzau/