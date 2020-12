Værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen går nu i rette med forsvarsminister Trine Bramsen: Vi var med til at aflive mink, siger de.

Det står i stærk kontrast til forsvarsminister Trine Bramsens forklaring om minksagen: At hverken Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen har aflivet mink. De skulle kun bistå Fødevarestyrelsen og hjælpe med optælling af mink.

Men de værnepligtige fortæller altså en anden historie. En af dem er 21-årige Melissa Sarelius Guttesen.

»Jeg har personligt været ude, tage levende mink nede i et lillebitte rør, for derefter at komme dem i en aflivningstrailer, hvor de blev gasset, for bagefter at tjekke, om de endnu var i live, for derefter at kassere dem i en container og sprøjte dem til med dekontamineringsvæske,« forklarer hun.

- Vi aflivede mink, siger værnepligtige i Beredskabsstyrelsen nu. Foto: Henning Bagger

»Hvor er det grotesk, at verden ikke må vide, hvordan hele minksituationen – for ikke at sige coronasituationen – forholder sig, og hvem der faktisk står bag arbejdet,« siger Melissa Sarelius Guttesen fra Rødovre, der sluttede sin værnepligt i oktober, og som nu arbejder med at teste borgere for coronavirus i Testcenter Danmark.

Hun var i sommer med til at aflive hele besætningen på en minkfarm, forklarer hun.

23 andre værnepligtige har skrevet et åbent brev til fødevareminister Rasmus Prehn, hvor de også skriver, at de har været med til at aflive mink.

Formålet med det åbne brev er først og fremmest at berette om de værnepligtiges oplevelser og minkenes – nu tidligere – leveforhold.

Melissa Sarelius Guttesen står frem og siger, at hun var med til at aflive mink. Privatfoto

Men de slår også fast, at de var med til at aflive mink.

Forsvarsminister Trine Bramsen har gentagne gange forklaret, at hverken Forsvarets eller Beredskabsstyrelsens personale har deltaget i aflivningen af mink.

»Mig bekendt har Beredskabsstyrelsen ikke været med til at aflive mink,« sagde Trine Bramsen onsdag i Folketingssalen.

Konservatives politiske ordfører, Marcus Knuth, har på sin Facebook-profil opfordret værnepligtige til at kontakte ham og fortælle om deres opgaver i Operation Mink.

Jeg er dybt chokeret over, at ministeren ikke vil vedkende sig, at det var deres opgave. Hun har et ansvar for at tale sandt i Folketingssalen Marcus Knuth, politisk ordfører, Konservative

»De værnepligtige er dybt chokerede over, at de er blevet sendt ud på en opgave, som forsvarsministeren nu ikke vil vedkende sig. Mange er berørte over det. Det er den samme historie, som folk kommer med: De skulle fange mink, og de skulle putte dem i aflivningstraileren. Det er foregået helt frem til oktober og november,« siger Marcus Knuth.

Beretningerne kommer fra værnepligtige, der har været indsat i Nordjylland. Her var der lovhjemmel til at aflive mink.

Men ministeren skal stadig svare sandt om Forsvarets og Beredskabsstyrelsens roller i minksagen, siger Marcus Knuth.

»Jeg er dybt chokeret over, at ministeren ikke vil vedkende sig, at det var deres opgave. Hun har et ansvar for at tale sandt i Folketingssalen.«

B.T. har spurgt forsvarsminister Trine Bramsen, om hun har givet forkerte oplysninger, eller om hun fastholder forklaring.

Det svarer Forsvarsministeriet ikke på, men sender i stedet et skriftligt svar:

'Beredskabsstyrelsen har oplyst, at de ikke har aflivet mink.'

Den forklaring er dog ikke sand ifølge de værnepligtige.