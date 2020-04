Kunstig intelligens skal kunne hjælpe danske hospitaler med at beregne coronapatienters behandlingsbehov.

En gruppe forskere på Københavns Universitet er i gang med at lave modeller med kunstig intelligens, der skal kunne forudsige coronapatienters behov for intensiv og respirator.

De første grove modeller forventes at være klar snarest, og planen er, at det skal munde ud i et konkret produkt, som hospitalerne kan anvende.

Derfor har Innovationsfonden givet et millionbeløb til den danske diagnostikvirksomhed Cerebriu, som er gået i gang med at bygge et konkret produkt på baggrund af forskningen.

I løbet af to måneder forventes det, at den første maskine skal kunne tages i brug på Rigshospitalet.

- Vi regner med i løbet af juni at kunne tage det i brug på Rigshospitalet. Der skulle det gerne være klar. Så er det i en slags pilotprøve på Rigshospitalet, siger Robert Lauritzen, der er administrerende direktør og medstifter i Cerebriu.

- Det er tanken, at vi hen over sommeren kører en tre måneders pilotprøve på to-tre andre hospitaler også, så vi kan se, om det fungerer, siger han.

Det er planen, at det skal kunne anvendes på flere af landets hospitaler i efteråret.

Teknologien skal ud fra kliniske data og røntgenscanninger af patienternes lunger kunne forudsige, hvilke patienter der har behov for intensiv behandling eller respirator.

- Radiografen vil så øjeblikkeligt kunne få at vide, om patienterne indenfor en overskuelig tidsrække skal på intensiv eller i respirator. Man kan derfor følge og forudsige patientforløbet med de her røntgenbilleder, siger Robert Lauritzen.

Teknologien skal gerne med overvejende sandsynlighed forudsige, hvordan den enkelte patients forløb bliver, forklarer han.

Hospitalerne kan dermed bruge det som et planlægningsværktøj, hvor de vil vide, hvor mange og hvilke patienter de kan forvente skal på intensiv.

Cerebriu er også i gang med samarbejdsaftaler med en række hospitaler i Europa og Indien.

Selskabet var oprindeligt med som konsulenter på forskningsprojektet på Københavns Universitet.

Det er muligt at omdanne forskningen til et produkt, da de havde et eksisterende softwareprogram, der blev brugt til MR-scanninger af hjernen.

/ritzau/