»Jeg synes, det er grotesk, at vi bor i et retssamfund, hvor højesteretsdommeren ikke tager værgemål og familiære beslutninger seriøst.«

Sådan lyder Charlotte Ahms vurdering af den afgørelse, Højesteretten vedkendte om den meget omdiskuterede dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden'. Hun er hovedpersonen Else Marie Larsens barnebarn og værge.

Tirsdag blev det fastslået, at det var helt i tråd med loven, da først en byretsdommer og siden tre dommere i Vestre Landsret i fjor forbød TV 2 at vise optagelser med skjult kamera i forbindelse med dokumentaren 'Plejehjemmene bag facaden'.

En beslutning, værgen og barnebarnet ikke forstår noget som helst af.

»Jeg synes, det er grotesk, at vi bor i et retssamfund, hvor højesteretsdommeren ikke tager værgemål og familiære beslutninger seriøst,« siger Charlotte Ahm, der er barnebarn til Else Marie Larsen.

»Vi som familie og mig som værge burde have ret til at bestemme, om denne dokumentar skulle laves og udgives.«

»Det er, som om man bliver kommunens ejendom og ikke familiens, når man flytter ind på et plejehjem.«

I 16 dage i efteråret 2019 filmede journalister med skjult kamera, hvad der foregik i demensramte Else Marie Larsens lejlighed på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus.

Optagelserne viste, hvordan plejerne undlod at skifte ble på kvinden og anden kritisabel behandling.

Billede af Charlotte Ahm og farmoren, Else Marie Larsen, sammen.

Men inden TV 2 kunne sende dokumentaren, satte Aarhus Kommune gang i et juridisk slagsmål.

Kommunen anmeldte først TV 2 til politiet for privatlivskrænkelser og fik siden en byretsdommer til at nedlægge et midlertidigt forbud mod at vise dokumentaren. Politiet afviste i første omgang anmeldelsen.

Dommeren nedlagde derfor et forbud. Begrundelsen var blandt andet hensynet til Else Marie Larsen, som på grund af sin demenssygdom ikke kunne have givet samtykke til optagelserne.

Det samme kunne værgemål og familie heller ikke. Værgebeskikkelsen angik nemlig alene økonomiske dispositioner og personlige forhold i forbindelse med Else Marie Larsens flytning til plejebolig eller botilbud.

Plejecenter Kongsgården i Viby Aarhus, søndag 12. juni 2020. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

»Min farmor er hele vejen igennem blevet informeret om, hvad der sker, og hun givet sin accept på det hele. For mig lyder det lidt som et kontrolsamfund, at vi selv giver samtykke på noget, som så bliver overtrumfet af kommunen,« lyder det fra Charlotte Ahm.

Hun er samtidig forundret over, hvordan håndteringen og vurderingen fra Aarhus Kommune har været igennem hele forløbet

»Jeg forstår ikke, hvordan advokaten vurderer, at vi har begået omsorgssvigt ved at fremvise min farmors lidelser, når selve behandlingen, som lidelserne er blevet skabt af, ikke vurderes som omsorgssvigt.«

»De siger, at de gerne vil beskytte min farmor, men hvor har den beskyttelse været i de tre år, det har stået på, og hvor vi har bedt om beskyttelsen? Det er for mig ubegribeligt.«