En speciel form for svindel kan være på spil i disse sommerlige stunder.

Svindlere, der udgiver sig for at være private sommerhusudlejere.

Af den årsag er Feriehusudlejernes Brancheforening ude med en advarsel, hvori de opfordrer danskere til at være ekstra vakse, når de booker et sommerhus. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse ifølge standby.dk.

Advarslen kommer på baggrund af erfaringer, man gjorde sig sidste år:

»Vi oplevede sidste år et stort antal henvendelser fra frustrerede sommerhusejere og potentielle lejere, der havde været i kontakt med falske udlejere, som forsøgte at snyde sig til en lejeindtægt ved at lade, som om at de ønskede at udleje deres sommerhus,« siger Kim Holmsted, administrerende direktør i DanCenter, i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Tendensen kan vise sig igen i år. Derfor bør man være ekstra påpasselig, hvis man overvejer at booke et feriehus gennem private udlejere.«

De særlige forsøg på at snyde danskerne bliver, ifølge foreningen, flere, når efterspørgslen på området stiger.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er ude i en usikker handel, kommer foreningen da også med et par fif til at undgå dette.

»Advarselslamperne bør lyse, hvis vedkommende forsøger at undgå direkte kontakt mellem lejeren og udlejningsbureauet, eller hvis betalingsformen virker mistænkelig, og bekræftelsen udebliver,« siger Kim Holmsted.

Desuden opfordres man til at være kritisk – og tjekke udlejeren – hvis man booker privat.