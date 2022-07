Lyt til artiklen

Den tidligere socialdemokratiske formand for Region Nordjylland Ulla Astman har fået nyt arbejde.

Fremover skal hun nemlig være a-kasseleder i 3F Skagerak. Det oplyser 3F i en pressemeddelelse.

Ulla Astman blev væltet som formand for regionsrådet ved valget i 2021. Her endte Venstres spidskandidat, Mads Duedahl, med at overtage posten, efter Ulla Astman havde siddet på den siden 2007.

»Der er ingen tvivl om, at det er en driftig kvinde med stor ledererfaring, vi får med på holdet, og vi ser utroligt meget frem til samarbejdet,« siger Carsten Andersen, der er formand for 3F Skagerak.

Ulla Astman overtager stillingen fra Vivi Frost Nielsen, der tidligere i år valgte at opsige sin post.

»Jeg glæder mig meget til at starte i 3F Skagerak, til at lære medlemmerne og afdelingen at kende og komme i gang med et meget vigtigt arbejde i a-kassen, hvor det er vores fornemste opgave at give medlemmerne den bedst mulige service og hjælpe dem til at komme i beskæftigelse,« siger Ulla Astman og fortsætter.

»Derudover ser jeg frem til direkte at skulle prøve kræfter med arbejdsmarkedsområdet og til at arbejde for Danmarks stærkeste faglige fællesskab.«

Selvom Ulla Astman mistede formandsposten i regionsrådet, så blev hun valgt ind i og agter at fortsætte i regionsrådet frem til næste valg, hvor hun ikke genopstiller, oplyser 3F i pressemeddelelsen.