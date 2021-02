Onsdag debuterede Skatteguiden med en ny app. Det satte et kæmpe pres på systemerne.

Under 12 timer. Så kort tid tog det Skatteguiden at indtage førstepladsen i den danske App Store som den mest downloadede app i alle kategorier.

Faktisk væltede den store interesse hele systemet omkuld. Flere brugere kunne nemlig ikke få adgang til appen, som blev lanceret onsdag.

Hvert år har Skattestyrelsen en fast dato for, hvornår der officielt åbnes op for, at borgerne kan tjekke deres årsopgørelse. Men nu er der altså kommet en ny spiller på banen. Skatteguiden gør det nemlig muligt at smugkigge i årsopgørelserne i op til halvanden måned før tid.

Og den mulighed faldt tydeligvis i god jord.

Lige nu får appen 2.000-3.000 nye brugere i timen. Antallet stiger fortsat.

At appen skulle blive så populær, kom som en stor overraskelse:

»Ingen af os havde forudset, at det ville tage så meget fart. Vi havde forberedt os så godt som overhovedet muligt. Lige nu konverterer vi næsten en bruger i sekundet, og derfor er ventetiden længere end normalt, men appen virker,« siger stifter af Skatteguiden Nikolai T.G. Høgskilde til Finans.