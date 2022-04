Rabat. Særbehandling. Helt skævt.

Sådan lød meldingerne onsdag ovenpå regeringens udspil til en grøn skattereform, som betyder, at virksomheder som Aalborg Portland, skal betale en mindre afgift end andre.

Men ifølge manden i spidsen for den udskældte virksomhed, er det en helt forfejlet kritik.

»Det er nemt at kalde det en rabat. Men jeg synes, det er en misforstået diskussion,« siger Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør i Aalborg Portland.

Skatteminister Jeppe Bruus, klimaminister Dan Jørgensen og erhvervsminister Simon Kollerup deltager i regeringens pressemøde om udspillet til grøn skattereform i Skatteministeriet onsdag 20. april 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Skatteminister Jeppe Bruus, klimaminister Dan Jørgensen og erhvervsminister Simon Kollerup deltager i regeringens pressemøde om udspillet til grøn skattereform i Skatteministeriet onsdag 20. april 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Han ser udspillet som en anerkendelse af, at nogle virksomheder har sværere ved at omstille sig end andre, og køber ikke præmissen om, at Aalborg Portland skulle have fået nogle særligt gunstige betingelser, fordi de ligger i statsminister Mette Frederiksens egen valgkreds.

»Jeg tror, at alle har arbejdet professionelt med udspillet, som klogt nok tager hensyn til udvalgte industrier for at sikre, at produktionen ikke rykker,« siger han.

Og netop spørgsmålet om, hvorvidt Aalborg Portland ville rykke deres virksomhed ud af Danmark, hvis det blev dyrere for dem at producere cement grundet en højere afgift, fyldte også meget i onsdagens debat.

Direktøren selv vil dog ikke svare klart på, om det er en mulighed.

Statsminister Mette Frederiksen (S) holder tale ved Aalborg Portlands 130 års jubilæum på Utzon Centret i Aalborg 31. oktober 2019. Her med adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen (tv). (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) holder tale ved Aalborg Portlands 130 års jubilæum på Utzon Centret i Aalborg 31. oktober 2019. Her med adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen (tv). (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Den her lækageeffekt er jo veldokumenteret. At produktioner rykker væk fra Europa, når omkostningerne bliver for høje. Og det er jo hele tiden en afvejning, man laver,« siger han.

Men er det noget, der er på tegnebrættet hos jer?

»Vi er jo ejet af en international koncern, og de vil selvfølgelig kigge på det. Vi truer ikke med at flytte, men man ved, at der er lækageeffekter for nogen typer produktion,« siger han.

Hvis virksomheden flytter, vil det selvfølgelig koste arbejdspladser i Aalborg. Men et andet væsentligt aspekt for byen er, at kunne indfri 70 procent målsætningen for CO₂-udledning.

Aalborg Portland Cementfabrik i Rørdal ved Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere Aalborg Portland Cementfabrik i Rørdal ved Aalborg. Foto: Henning Bagger

Og det kan man ikke, hvis Aalborg Portland ikke er med i den omstilling.

Derfor er Per Clausen (EL), formand for Klima- og Miljøudvalget i kommunen også skeptisk overfor udspillet.

»Jeg kan ikke se, at Aalborg Portland har forpligtet sig yderligere til at levere på den grønne dagsorden, og har de ikke det, så kan den her rabat ikke forsvares,« sagde han onsdag til B.T.

Den analyse bekræfter direktøren.

De har ikke indgået nye aftaler med regeringen forud for udspillet.

»Vi har ikke indgået nye aftaler. Vi har tidligere bundet os til 660 tusind tons CO₂ og at arbejde videre mod 70 procents reduktion og klimaneutralitet,« siger Michael Lundgaard Thomsen som anerkender, at virksomheden ikke når den overordnede ambition uden CO₂-fangst.