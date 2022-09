Lyt til artiklen

Sundby Bibliotek i København er havnet i en mindre shitstorm på sociale medier, da en gruppe borgere spottede en større container fyldt med bøger omme bagved biblioteket. Bøgerne skulle nemlig smides ud, selvom de intet fejlede. Det skriver TV 2 Lorry.

Da borgerne begyndte at diskutere sagen på Facebook, så kom der endda pludselig lås på containeren, så borgerne ikke berigede sig selv med bøger, som alligevel skulle kasseres.

Københavns kultur- og fritidsborgmester, Mia Nyegaard fra Radikale Venstre, forstår at borgerne undrer sig.

»Det er bibliotekerne selv, der vurderer, hvornår bøger skal kasseres. Men jeg kan da godt forstå, at folk er vrede over det,« siger hun og fortsætter:

»Det er sådan, at der skal være recirkulation i bogsamlingerne. Nye forfattere skal kunne komme ind på hylderne, og det duer ikke, at nye bøger drukner i samlingen. Men det er jo ikke det samme som, at det er en god idé at smide bøger ud,« siger hun.

Det viser sig, at københavnske biblioteker kasserer cirka 10.000 bøger om måneden.

Mia Nyegaard overvejer om man skal forsyne ældre biblioteksbøger med et stempel, så borgerne frit kan tage dem, fremfor de bliver smidt ud.

Det kunne muligvis også komme psykisk sårbare borgere til gode, som Nyegaard mener er nervøse for at låne bøger, da de også skal levere dem tilbage på et bestemt tidspunkt, da der ellers vanker bøder.