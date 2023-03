Lyt til artiklen

Ifølge rektoren på Aalborg Universitet så er kønsfordelingen helt skæv.

Nu har universitetet derfor igangsat et nyt forsøg, hvor det ikke vil være muligt at se ansøgerens alder, køn eller etnicitet, når de skal hyre nye medarbejdere.

Det skriver TV 2.

Forsøget er sat til at løbe over et år, og gælder kun ansættelser i universitets administration. Det er nemlig der, at den er helt gal, fordi der i de administrative stillinger er en kønsfordeling på 70/30 i kvindernes favør, fortæller rektor Per Michael Johansen.

Synes du, at det er en god idé at anonymisere ansøgninger?

Skulle forsøget vise sig at have den ønskede effekt, så vil universitetet undersøge, om det er muligt at udvide ansættelsesmetoden til det videnskabelige område, hvor over halvdelen af de ansatte er mænd.

I praksis foregår det helt præcist ved, at en computer sørger for, at stillingsopslaget er kønsneutralt, så den fjerner alle ord, der kan medvirke til at give en opfattelse af, hvilket køn universitet vil ansætte.

Derefter sørger universitet for, at alle detaljer om ansøgernes køn, alder og etnicitet bliver fjernet fra ansøgernes cv, inden ansættelsesudvalget ser dem.

Rektor på Aalborg Universitet udtaler, at alle der kommer til samtale, bliver stillet samme spørgsmål og præsenteret for de samme cases. På den måde sikrer man, ifølge rektoren, at alle for en ligelig behandling.

Det er dog ikke alle, der er lige begejstret for forsøget.

Aase Hoech, der er selvstændig headhunter med speciale i rekruttering af kvindelige ledere og direktør for flere virksomheder, mener at det er kunstigt, fordi personen bare kan blive valgt fra, når de har været til samtale.

»Jamen, hvis kvinden på 30 bliver indkaldt til samtale, kan firmaet bare vælge hende fra alligevel, når de først har set hende, hvis de eksempelvis tænker, at de ikke har råd til at ansætte en, der muligvis snart skal på barsel,« siger hun til TV 2.