Der bliver bestemt ikke lagt fingre imellem i det opslag, som Svendborg Atlet Club i sidste uge smed på deres Facebook-profil.

Her kritiserer vægtløfterklubben den idrætsundervisning, de danske børn modtager i folkeskolen, for den består ifølge opslaget kun af boldspil.

»Der er synd for børnene, som derved ikke bliver all-round trænede og ender op som fede børn, der mister selvtilliden,« skriver Svendborg Atlet Club i opslaget.

Derudover har vægtløfterklubben understreget sin holdning ved at dele to billeder til opslaget:

Ét, der forestiller en ung, muskuløs dreng. Og ét, der viser en buttet dreng, der rækker tommelfingeren nedad.

Opslaget er blevet stærkt kritiseret i kommentarsporet, hvor det blandt andet bliver kaldt 'en sørgelig holdning', 'uprofessionelt' og 'uforskammet'.

Her er et udsnit af de kritiske kommentarer:

– 'Det er nok det mest usmagelige opslag, jeg har set længe … og det kommer fra en der har brugt 5 år på universitetet i at læse om sport og bevægelse. Magen til taktløst opslag skal man lede længe efter' – skrevet af Marcus Zobbe Noer



– 'Usmageligt! særligt jeres brug af billeder af drengene, hvis det skulle være et eksempel på sundt og usundt … – det kan nok diskuteres i hvert fald. Trist vinkel på sundhed for børn' – skrevet af Martin Lai vest



– 'For jeres egen skyld så SLET dette opslag, NU. Det er vist en 'ommer'. Jeg er idrætslærer og er sindssyg stolt af den undervisning vi laver hver dag, som dækker alle kompetenceområder. En trist reklame' – skrevet af Diana Drøgemüller.

Hvad mener du om opslaget fra Svendborg Atlet Club?

En anden, der har udtrykt sig kritisk over opslaget, er idrætslæreren Aske Koldegaard, og da B.T. fanger ham, er han stadig ganske forbløffet over opslaget.

»Jeg ved godt, at der for mange år siden var en fordom om, at man i idrætstimerne bare spillede fodbold eller høvdingebold, og måske det også i få tilfælde var sådan. Men i dag er det jo langt fra virkeligheden,« siger Aske Koldegaard.

For Aske og idrætskollegaerne er eksempelvis fodbold nemlig noget, der er nederst på prioriteringslisten, og som der sjældent er tid til.

Aske Koldegaard. Foto: Pri Vis mere Aske Koldegaard. Foto: Pri

I stedet bliver der fokuseret på, at børnene kan lave en ordentlig squat, sammensætte en koreografi og meget andet.

Fokusområder, der blev uundgåelige, da idræt i 2013 blev lavet til et prøvefag.

Én ting er dog – for Aske Koldegaard – kritikken af idrætslærerne og undervisningen.

Noget andet er den tone, der anlægges med i opslaget.

»Man har et ansvar på de sociale medier, og i det her tilfælde er det et dømmende og helt forkert opslag. Derudover er det skrevet med en ubehagelig tone, der nedgør især børn. Det er bare ikke i orden,« siger Aske Koldegaard.

I stedet opfordrer han til, at vægtløfterklubben havde skrevet et nysgerrigt opslag om idrætsundervisningen i Danmark, og så kunne de sagtens være kommet med ud at se, om det virkelig kun er fodbold og rundbold i timerne.

Den opfordring ville B.T. gerne videregive til Svendborg Atlet Clubs ejer, Allan Tang Jespersen, men han ønsker ikke at medvirke og har kun én kommentar:

»Jeg har skrevet det opslag, og jeg står hundrede procent inde for det,« sagde Allan Tang Jespersen, før han forsvandt fra den anden ende af røret.