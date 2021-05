Vaccinerede og tidligere smittede danskere kan igen besøge Tyskland uden at skulle testes og i karantæne.

Der er godt nyt til de vaccinerede, der har savnet en tur til de tyske grænsekiosker eller en ferie til Harzen.

Tyskland har nemlig gjort det en del nemmere at besøge landet, hvis man er vaccineret mod eller tidligere har været smittet med coronavirus.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Hører man under en af de kategorier, skal man ikke længere i karantæne i ti dage, når man rejser ind i landet.

Man skal heller ikke kunne fremvise et negativt prøvesvar fra en PCR-test, inden man flyver dertil.

Til gengæld skal man dog kunne fremvise dokumentation for, at man er vaccineret eller tidligere har været smittet.

Ønsker man at rejse karantænefrit ind i Tyskland, på baggrund af at man er tidligere smittet, kræver det, at man kan fremvise et positivt prøvesvar.

Der skal være gået mindst 28 dage, siden testen er taget, og den må ikke være ældre end seks måneder.

Det skyldes, at man i Tyskland først anses som værende helbredt for coronavirus, 28 dage efter at man har fået positivt prøvesvar.

Det er anderledes end i Danmark, hvor man anses som rask, allerede 14 dage efter at man har fået taget en positiv test.

Personer, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittede, skal fortsat tage sig en række forholdsregler, før de rejser til Tyskland.

For det første fraråder Udenrigsministeriet fortsat alle ikke-nødvendige rejser til landet på nær for de to ovenstående grupper og erhvervsrejsende.

Hvis man hverken er vaccineret eller tidligere smittet, skal man også stadig i karantæne i ti dage, når man rejser ind i Tyskland. Man skal også stadig kunne fremvise et negativt prøvesvar, inden man stiger om bord på et fly, der flyver til Tyskland.

Sådan er det, fordi Tyskland stadig betragter Danmark som et risikoland.

Tyskland har dog ikke Danmark på listen over virusvariantområder, hvor Tyskland anser smitten med andre varianter af coronavirus som værende ekstra udbredt.

/ritzau/