Personer, der vælger vacciner uden for vaccinationsprogrammet, kan stadig søge erstatning ved bivirkninger.

Fra torsdag træder den såkaldte tilvalgsordning i kraft, der gør det muligt at modtage en coronavaccine uden for vaccineprogrammet.

Med ordningen kan man vælge vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson, som ikke indgår i programmet, da de udgør en meget lille risiko for alvorlige bivirkninger.

Personer, der bliver vaccineret under ordningen, vil dog stadig have mulighed for at søge erstatning, hvis de oplever skader som følge af vaccinationen. Også selv om de er fuldt ud informeret om risikoen ved vaccinerne.

Det fremgår af vejledningen om tilvalgsordningen, der er offentliggjort på retsinformation.dk og underskrevet af Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

For at tilgå ordningen, der gør det muligt for den enkelte borgere at blive vaccineret hurtigere, kræver det et informeret samtykke efter samtale med en læge.

Under samtalen skal lægen gøre opmærksom på, at vaccinerne under ordningen ikke anbefales af Sundhedsstyrelsen.

Det skyldes dels, at fordelene ved vaccinen i den konkrete situation i Danmark ikke opvejer ulemperne, står der i vejledningen.

Det skyldes også, at den pågældende tilbydes gratis vaccination med de anbefalede vacciner i det generelle program.

Hvis den pågældende alligevel takker ja til en vaccine fra tilvalgsordningen, vil personen ikke blive tilbudt de anbefalede vacciner efterfølgende, hedder det.

Lægen skal også informere borgeren om de sjældne alvorlige bivirkninger ved vaccinerne. Her skal det nævnes, at der aktuelt er tilfælde af blodpropper ledsaget af blodpladeforstyrrelser.

Tilvalgsordningen gælder kun for personer over 18 år i første omgang, står der i vejledningen.

Vaccinerne under tilvalgsordningen bliver udleveret gratis fra Statens Serum Institut til de læger og klinikker, der deltager i ordningen.

Det er uklart, hvem der deltager, men det private firma Practio har blandt andet meldt sig klar.

