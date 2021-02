Pfizer/BioNTechs vaccine har en effektivitet på 64 procent for plejehjemsbeboere og 90 procent for personalet.

Der er nu kommet de første tal på, hvor effektive coronavaccinerne er i Danmark.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech har vist en effektivitet på 64 procent for plejehjemsbeboere og 90 procent for social- og sundhedspersonale.

Det viser en undersøgelse fra Statens Serum Institut (SSI), der er den første af sin slags i Danmark.

Undersøgelsen er lavet ved at sammenligne smitten blandt en gruppe af vaccinerede med en gruppe, der ikke har fået vaccinen.

Effektiviteten er et tal for, hvor god vaccinen er til at reducere risikoen for sygdom.

Den er målt ved at se på, hvor mange der er blevet syge med coronavirus, syv dage efter at de fået andet stik med vaccinen, sammenlignet med den anden gruppe.

- Der ses en høj effektivitet af Pfizer/BioNTech-vaccinen syv dage efter anden dosis, siger konstitueret afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI i en pressemeddelelse.

- Kombineret med den meget høje vaccinationstilslutning blandt plejehjemsbeboere lover det godt for at kunne kontrollere spredningen af covid-19 på plejehjem. Og for at beskytte denne gruppe, som er i høj risiko for alvorlig sygdom, siger han.

Palle Valentiner-Branth tilføjer, at smitten og antallet af coronadødsfald er faldet markant på landets plejehjem i perioden, hvor vaccinerne er blevet rullet ud.

Det skal dog også ses i lyset af den omfattende nedlukning i Danmark i samme periode.

Der er ikke set på risikoen for indlæggelser og død i undersøgelsen. SSI skriver, at det godt kan være, at vaccinerne giver mildere forløb for dem, der bliver smittet, selv om de har fået vaccinen. Det vil SSI belyse yderligere.

Plejehjemsbeboerne i SSI's undersøgelse havde en gennemsnitsalder på 84 år, mens sundhedspersonalet i gennemsnit var 47 år. Samlet indgår 39.040 beboere på plejehjem og 331.039 sundhedsarbejdere i undersøgelsen.

I det forsøgsstudie, som Pfizer/BioNTech har fået godkendt vaccinen på i EU, har vaccinen en dokumenteret effekt på 95 procent.

Det kan ikke direkte sammenlignes med SSI's undersøgelse. I studiet fra Pfizer/BioNTech indgår over 36.000 forsøgspersoner. 1600 er over 75 år, hvoraf kun ti er over 85 år.

